Trupa Trupa na jedynym koncercie w Lublinie

Ich muzyka cieszy się wielką estymą poza granicami Polski. Trupa Trupa wystąpiła do tej pory m.in. na Desert Daze Festival, Rockaway Beach Festival, SXSW, Primavera Sound i Iceland Airwaves. Zespół wziął również udział w sesji NPR Tiny Desk i sesji BBC Radio 6 Music. Utwory Trupy Trupa pojawiają się regularnie w radiu BBC 6. Grali je m.in. Iggy Pop, Marc Riley, Mary Anne Hobbs, Steve Lamacq, czy Gideon Coe. Ostatnie wydawnictwa zespołu gościły także w audycji Henry’ego Rollinsa na antenie KCRW oraz w rozgłośniach The Current, WFMU, KEXP i NPR.



Muzyka Trupy Trupa opisywana jest jako mroczna i skłaniająca odbiorcę do myślenia. Są często porównywani do My Bloody Valentine, Sonic Youth czy Killing Joke. Ich znakiem rozpoznawczym są charakterystyczne motywy gitarowe i melodie oraz nagłe zwroty stylistyczne. W ubiegłym tygodniu zespół wydał epk’ę pt. „Mourners”, która przynosi 5 energetycznych numerów, które z pewnością sprawdzą się podczas koncertów. Producentem jest znany i ceniony Nick Launay (Nick Cave, Idles oraz The Sniffers).



Zespół zagra w składzie:

Grzegorz Kwiatkowski: gitara, wokal

Tomek Pawluczuk: perkusja

Wojtek Juchniewicz: gitara basowa, wokal



Bilety: Kasa CSK oraz na stronie internetowej CSK (od 21 LUT – 65 zł, 75 zł w dniu koncertu). Początek koncertu o godzinie 19:00.