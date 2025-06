Warsztaty literackie z Martą Strzelecką – „W poszukiwaniu naszych historii”

Nowoczesne osiedla w Lublinie – idealne miejsce do życia

Znasz to uczucie, kiedy wchodzisz do jakiegoś miejsca i od razu wiesz, że to jest to? Nie chodzi o metraż, liczbę pokoi czy kolor elewacji. Chodzi o atmosferę. O ten moment, kiedy wyobrażasz sobie poranek z kawą na tarasie, psa leżącego obok Ciebie na świeżo skoszonym trawniku i dzieci biegające po ogrodzie. Właśnie takie emocje mają budzić nowoczesne osiedla w Lublinie – nie przez przypadek, lecz dzięki dobrze przemyślanej koncepcji. W czasach, gdy każdy deweloper obiecuje „komfort i funkcjonalność”, tylko nieliczni potrafią sprawić, że dom zaczyna naprawdę żyć. Haaly wie, jak to zrobić. W Lublinie powstają dwa osiedla, które nie krzyczą reklamą – one po prostu trafiają w punkt.