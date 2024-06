Wschód Kultury – Inne Brzmienia, czas na największy festiwal muzyki alternatywnej.

Artystami i artystkami, którzy wystąpią na tegorocznym festiwalu Wschód Kultury - Inne Brzmienia są m.in.: wirtuoz fortepianu Lubomyr Melnyk, założyciel labelu On-U Sound Adrian Sherwood, psychodeliczno-dubowa supergrupa African Head Charge oraz połączone siły włoskich i japońskich legend awangardowego jazzu, czyli projekt RuinsZu. Zobaczymy także nowojorskiego kompozytora i maestro gitary, jakim jest Yonatan Gat, żywiołowych Meksykanów z grupy Sonido Gallo Negro, Halinę Rice i jej taneczny live act oraz mroczny rockowy występ Kanadyjczyka Alexa Henry’ego Fostera. Tegoroczna reprezentacja polskiej sceny muzycznej podczas festiwalu Wschód Kultury - Inne Brzmienia to: oktet Marka Pospieszalskiego w specjalnym projekcie, elektroniczno-przebojowe Coals, jazzowo-taneczne Tropical Soldiers in Paradise, a także mocniejsze uderzenia reprezentowane przez Ugory, Ciśnienie i Mùlk.

Festiwal Inne Brzmienia od samego początku bardzo mocno stawia na artystki i artystów z Europy Środkowo - Wschodniej.

– „W line-upie festiwalu są: ukraiński perkusista, poruszający się w estetyce techno SI Process, klasyczni muzycy z kolektywu DZ’OB, śmiało redefiniujący muzykę elektroniczną oraz indie rockowa ekipa Bedford Falls z Tbilisi. Współczesną scenę czeską reprezentować będzie młody muzyk i producent działający pod pseudonimem Badfocus. Całość uzupełniają: harfistka Kety Fusco w solowym projekcie, a także rewelacyjny żeński zespół Ladr Ache grający muzykę z pogranicza brzmień etnicznych, awangardy, folku i elektroniki” – objaśnia Agnieszka Wojciechowska, Dyrektorka Programowa Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art'n'Music Festival.

W tym roku po raz kolejny na festiwalu pojawią się niezależni wydawcy muzyczni z całej Polski wraz ze swoimi płytami cd, kasetami i płytami winylowymi. Wśród wystawców tegorocznej edycji znajdą się wydawnictwa: Gusstaff Records, Kilogram Records, Bocian Records, Antena Krzyku, Don’t Sit On My Vinyl. Inne Brzmienia, to nie tylko muzyka ale również spotkania, wartościowe filmy, warsztaty, wystawy, a także okazja do rozmowy z wyjątkowymi gośćmi i gościniami z branży muzycznej – krajowej i zagranicznej. Poniżej prezentujemy pełny program tegorocznego Festiwalu.



27 czerwca (CZWARTEK)

cały dzień

Sztuka | Grażyna Rutowska – plenerowa wystawa fotografii | Zaułek Hartwigów - Kowalska 3 | wstęp wolny



10:00 – 18:00

Sztuka | „On-U Sound in Poland” – wystawa | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 -parter | wstęp wolny



10:00 – 18:00

Sztuka | „Duszne historie” – rodzinna wystawa ilustracji Dominiki Czerniak-Chojnackiej | Warsztaty Kultury, Grodzka 7- sala wystawowa | wstęp wolny



12:00 – 21:00

Sztuka | „Myśląc o wrogu” – wystawa kolaży Ołeksandra Maksymowa | Księgarnia Między Słowami, Rybna 4/5 | wstęp wolny

12:00 – 21:00



Inne | Słowobranie | Księgarnia Między Słowami, Rybna 4/5 | wstęp wolny

14:00 – 22:00



Inne | Sklep Festiwalowy | Błonia | wstęp wolny

14:00 – 01:00



Inne | Strefa food truck | Błonia | wstęp wolny

15:00 – 22:00



Sztuka | WSCHODNI EXPRESS | Wystawa portretów autorów i okładek książkowych | Grodzka 5a - parter | wstęp wolny

16:00 – 16:30



Sztuka | „On-U Sound in Poland”– wernisaż wystawy | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 -parter | wstęp wolny

16:30 – 17:30



Spotkanie | Grażyna Rutowska – wykład Łukasza Karolewskiego z Narodowego Archiwum Cyfrowego | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a - sala widowiskowa | wstęp wolny

17:00 – 18:00



Literatura | WSCHODNI EXPRESS | Kateryna Babkina: „Czapeczka i wieloryb” – spotkanie | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 - patio | wstęp wolny

17:30 – 18:00



Sztuka | Grażyna Rutowska – wernisaż wystawy fotografii | Zaułek Hartwigów - Kowalska 3 | wstęp wolny

18:00 – 19:00



Koncert | DZ’OB | UKR | Błonia | wstęp wolny



18:30 – 19:30

Literatura | WSCHODNI EXPRESS | Ołeksandr Irwaneć „Charków 1938” – spotkanie | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 - patio | wstęp wolny



19:15 – 20:15

Koncert | KETY FUSCO | ITA | Błonia | wstęp wolny



20:30 – 21:45

Koncert | LUBOMYR MELNYK | UKR | Błonia | wstęp wolny



22:00 – 23:15

Koncert | ADRIAN SHERWOOD | GBR | Błonia | wstęp wolny



23:30 – 00:30

Koncert | SI PROCESS | UKR | Błonia | wstęp wolny



28 czerwca (PIĄTEK)

cały dzień

Sztuka | Grażyna Rutowska – plenerowa wystawa fotografii | Zaułek Hartwigów - Kowalska 3 | wstęp wolny



10:00 – 18:00

Sztuka | „On-U Sound in Poland” – wystawa | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 -parter | wstęp wolny



10:00 – 18:00

Sztuka | „Duszne historie” – rodzinna wystawa ilustracji Dominiki Czerniak-Chojnackiej | Warsztaty Kultury, Grodzka 7- sala wystawowa | wstęp wolny



12:00 – 21:00

Sztuka | „Myśląc o wrogu” – wystawa kolaży Ołeksandra Maksymowa | Księgarnia Między Słowami, Rybna 4/5 | wstęp wolny



12:00 – 22:00

Inne | Słowobranie | Księgarnia Między Słowami, Rybna 4/5 | wstęp wolny



14:00 – 22:00

Inne | Sklep Festiwalowy | Błonia | wstęp wolny



14:00 – 01:00

Inne | Strefa food truck | Błonia | wstęp wolny



15:00 – 22:00

Sztuka | WSCHODNI EXPRESS | Wystawa portretów autorów i okładek książkowych | Grodzka 5a - parter | wstęp wolny



16:00 – 22:00

Inne | Targi Małych Wydawców | Błonia | wstęp wolny



16:30 – 17:45

Spotkanie | Spotkanie z wytwórnią On-U Sound | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 - patio | wstęp wolny



17:00 – 18:00

Literatura | WSCHODNI EXPRESS | Ołeh Kocarew: „Zawartość męskiej kieszeni” – spotkanie | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a - sala widowiskowa | wstęp wolny



18:00 – 19:00

Koncert | BEDFORD FALLS | GEO | Błonia | wstęp wolny



18:30 – 19:30

Literatura | WSCHODNI EXPRESS | Herkus Kunčius „Zdradzeni, wyklęci, oczernieni” – spotkanie | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 - patio | wstęp wolny



19:15 – 20:15

Koncert | LADR ACHE | BEL | Błonia | wstęp wolny

20:30 – 21:45

Koncert | AFRICAN HEAD CHARGE | GBR | Błonia | wstęp wolny



22:00 – 23:15

Koncert | SONIDO GALLO NEGRO | MEX | Błonia | wstęp wolny



23:30 – 00:30

Koncert | HALINA RICE | GBR | Błonia | wstęp wolny



29 czerwca (SOBOTA)

Sztuka | Grażyna Rutowska – plenerowa wystawa fotografii | Zaułek Hartwigów - Kowalska 3 | wstęp wolny



10:00 – 18:00

Sztuka | „On-U Sound in Poland” – wystawa | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 -parter | wstęp wolny



10:00 – 18:00

Sztuka | „Duszne historie” – rodzinna wystawa ilustracji Dominiki Czerniak-Chojnackiej | Warsztaty Kultury, Grodzka 7- sala wystawowa | wstęp wolny



12:00 – 21:00

Sztuka | „Myśląc o wrogu” – wystawa kolaży Ołeksandra Maksymowa | Księgarnia Między Słowami, Rybna 4/5 | wstęp wolny



12:00 – 22:00

Inne | Słowobranie | Księgarnia Między Słowami, Rybna 4/5 | wstęp wolny



14:00 – 15:00

Literatura | WSCHODNI EXPRESS | Piret Raud- „Najprzyjemniejsza chwila dnia” – spotkanie | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 - patio | wstęp wolny



14:00 – 22:00

Inne | Sklep Festiwalowy | Błonia | wstęp wolny



14:00 – 01:00

Inne | Strefa food truck | Błonia | wstęp wolny



14:00 – 15:30

Kino | MOVE EAST MOVIE | Mustache Funk | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a - sala widowiskowa | wstęp wolny



15:00 – 22:00

Sztuka | WSCHODNI EXPRESS | Wystawa portretów autorów i okładek książkowych | Grodzka 5a - parter | wstęp wolny



15:30 – 16:30

Literatura | WSCHODNI EXPRESS | Mykoła Jabczenko, Iwan Kypibida, Julija Wus: „Krótka historia ukraińskiego feminizmu” – spotkanie | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 - patio | wstęp wolny



16:00 – 17:45

Kino | MOVE EAST MOVIE | Kamień.Papier.Granat. | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a - sala widowiskowa | wstęp wolny



16:00 – 22:00

Inne | Targi Małych Wydawców | Błonia | wstęp wolny



17:00 – 18:15

Spotkanie | Music. City. Change – dyskusja o roli muzyki jako narzędziu zmiany | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 - patio | wstęp wolny



18:00 – 19:00

Koncert | CIŚNIENIE | POL | Błonia | wstęp wolny



18:30 – 19:30

Literatura | WSCHODNI EXPRESS | Kateryna Dysa: „Historia z wiedźmami” – spotkanie | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 - patio | wstęp wolny



19:15 – 20:15

Koncert | MÙLK | POL | Błonia | wstęp wolny



20:30 – 21:45

Koncert | RUINSZU | ITA/JPN | Błonia | wstęp wolny



22:00 – 23:15

Koncert | YONATAN GAT | USA | Błonia | wstęp wolny



23:30 – 00:30

Koncert | UGORY | POL | Błonia | wstęp wolny



30 czerwca (NIEDZIELA)

cały dzień

Sztuka | Grażyna Rutowska – plenerowa wystawa fotografii | Zaułek Hartwigów - Kowalska 3 | wstęp wolny



10:00 – 18:00

Sztuka | „On-U Sound in Poland” – wystawa | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 -parter | wstęp wolny



10:00 – 18:00

Sztuka | „Duszne historie” – rodzinna wystawa ilustracji Dominiki Czerniak-Chojnackiej | Warsztaty Kultury, Grodzka 7- sala wystawowa | wstęp wolny



11:00 – 12:00

Literatura | WSCHODNI EXPRESS | Borys Fiłonenko, Anton Reznik, Danył Sztanhejew: „Z mięty” – spotkanie | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a - sala widowiskowa | wstęp wolny



11:00 – 12:00

Dzieci | Małe Inne Brzmienia | Gramy! Straszymy! – spotkanie literacko-dźwiękowe | Warsztaty Kultury, Grodzka 7- sala wystawowa | udział bezpłatny, zapisy



12:00 – 21:00

Sztuka | „Myśląc o wrogu” – wystawa kolaży Ołeksandra Maksymowa | Księgarnia Między Słowami, Rybna 4/5 | wstęp wolny



12:00 – 21:00

Inne | Słowobranie | Księgarnia Między Słowami, Rybna 4/5 | wstęp wolny

12:30 – 13:30

Literatura | WSCHODNI EXPRESS | Julia Cimafiejewa „Autoportret w postacie pestki awokado” – spotkanie | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 - patio | wstęp wolny



13:00 – 13:40

Dzieci | Małe Inne Brzmienia | Warsztaty perkusyjne – „Bardzo straszne dźwięki” | Warsztaty Kultury, Grodzka 7- sala wystawowa | udział bezpłatny, zapisy



14:00 – 15:30

Kino | MOVE EAST MOVIE | Ziemia jest niebieska jak pomarańcza | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a - sala widowiskowa | wstęp wolny



14:00 – 22:00

Inne | Sklep Festiwalowy | Błonia | wstęp wolny



14:00 – 01:00

Inne | Strefa food truck | Błonia | wstęp wolny



15:00 – 22:00

Sztuka | WSCHODNI EXPRESS | Wystawa portretów autorów i okładek książkowych | Grodzka 5a - parter | wstęp wolny



16:00 – 17:45

Kino | MOVE EAST MOVIE | Pamfir | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a - sala widowiskowa | wstęp wolny



16:00 – 17:15

Spotkanie | Uważaj czego pragniesz! – dyskusja o karierze w branży muzycznej | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 - patio | wstęp wolny



18:00 – 19:00

Koncert | TROPICAL SOLDIERS IN PARADISE | POL | Błonia | wstęp wolny



19:15 – 20:15

Koncert | POSPIESZALSKI OKTET + PAŠIĆ & KURKIEWICZ | POL | Błonia | wstęp wolny



20:30 – 21:45

Koncert | ALEX HENRY FOSTER | CAN | Błonia | wstęp wolny



22:00 – 23:15

Koncert | COALS | POL | Błonia | wstęp wolny



23:30 – 00:30

Koncert | BADFOCUS | CZE | Błonia | wstęp wolny