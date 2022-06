"Drugie życie roślin". Weekend z Florystyką znów w Lublinie

Tematem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia będzie hasło "Drugie życie roślin". Tym samym Weekend z Florystyką będzie związany z nurtem zero waste i upcyklingiem.



- Wydarzenie ma za zadanie promowanie idei związanych z ponownym wykorzystaniem materiałów odpadowych i nadawaniem im nowej wartości - twierdzi Paweł Totoro Adamiec pomysłodawca i koordynator Weekendu z Florystyką.



Głównym punktem programu będzie wystawa instalacji artystycznych opartych na materiale roślinnym, wykonanych przez słuchaczy i absolwentów kierunku florystyka, studentów Architektury Krajobrazu KUL, studentów Projektowania wnętrz WSPA. Wszystkie prace będzie można podziwiać przez cały weekend na placu przed Centrum Spotkania Kultur.



Nie zabraknie także dodatkowych atrakcji, takich jak specjalne pokazy florystycznych aranżacji w wykonaniu mistrzów oraz warsztaty. Zajęcia będą się odbywały 12 czerwca i obowiązują na nie zapisy. Uczestnicy będą mogli poznać m.in. techniki plastyczne we florystyce czy wykonywanie biżuterii z kwiatów i roślin.



W sobotę festiwal wystartuje już o godz. 11.



Program:



SOBOTA - Dzień pokazowy

11.00-11.10 - rozpoczęcie / Paweł Adamiec

11.10-12.20 - konkurs 5 Mistrzów część 1 / Marta Kondzielnik

12.30-13.30 - pokaz - Tomasz Kuczyński i Zygmunt Sieradzan / Paweł Adamiec

13.30-14.30 - konkurs 5 Mistrzów część 2 / Marta Kondzielnik

14.45-15.30 - pokaz - Marta Kondzielnik i Agnieszka Jurkiewicz / Paweł Adamiec

15.30-15.45 - ogłoszenie wyników konkursów / zakończenie / Paweł Adamiec



+ całodniowa wystawa prac na Placu Teatralnym



NIEDZIELA – Dzień warsztatowy (obowiązują zapisy)

11.00-12.30 - Zbigniew Dziwulski - fascynujący fascynator

12.30-14.00 - Magdalena Rutkowska - biżuteria florystyczna

14.00-15.30 - Agnieszka Kasprzak - techniki plastyczne we florystyce



+ całodniowa wystawa prac na Placu Teatralnym