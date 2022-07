Festiwal Dwa Brzegi 2022. Święto kina w Kazimierzu Dolnym. Program seansów i wydarzeń

Nowe miejsce, te same emocje

W tym roku festiwalowe kino zmieni swoją lokalizację. Nie będzie już Miasteczka Festiwalowego jakie znamy, ani dużego namiotu, w którym odbywały się projekcje. Zamiast tego organizatorzy zaproszą do siedziby Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym (ul. Szkolna 1). To właśnie tutaj codziennie od rana do wieczora odbywać się będą główne projekcje w ramach sekcji "Świat pod namiotem". W programie znalazło się wiele nowych, ważnych filmów z kraju i ze świata, w tym premiery prosto z festiwalu w Cannes. W ciągu ośmiu dni widzowie zobaczą kilkadziesiąt filmów w ramach różnych sekcji konkursowych i pozakonkursowych.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, poszczególne filmy z sekcji "Świat pod namiotem" będzie można zobaczyć dwukrotnie w ciągu ośmiu dni projekcji. Dzięki temu wszyscy chętni powinni mieć okazję zobaczyć wybrane produkcje.

Oprócz głównych projekcji przy ul. Szkolnej, seanse realizowane będą także w ramach Kina na Zamku (ul. Zamkowa 3) oraz Kina Perła (Mały Rynek). Pokazy codziennie o godz. 21.

Wielkie kino zawita do Kazimierza Dolnego

Pośród licznych tytułów, które będzie można zobaczyć w ramach tegorocznej edycji Dwóch Brzegów, znajdą się głośne tytuły z festiwali w Cannes, Wenecji i Berlinie. Na inaugurację wydarzenia, 30 lipca o godz. 17.30, organizatorzy pokażą tegoroczne "Corsage", nagrodzone w maju w Cannes. Film Marie Kreutzer z doskonałą rolą Vicky Krieps zachwycił jury sekcji Un Certain Regard.

- To portret kobiety walczącej o prawo do zrzucenia, w przenośni i dosłownie, gorsetu kulturowego i obyczajowego - opisują produkcję organizatorzy festiwalu.

Jeśli chodzi o tytuły z Cannes, na Dwóch Brzegach pokazane zostaną także m.in. "Piękny poranek" Mii Hansen-Love z Leą Seydoux w głównej roli czy "Baby Broker" Hurokazu Kore-edy, twórcy "Złodziejaszków".

Warto będzie również zwrócić uwagę na nagrodzony Złotym Niedźwiedziem w Berlinie "Alcarras" w reżyserii Carli Simon.

Osobny cykl stanowić będą polskie filmy, żeby przywołać tylko interesujący debiut "Braty" Marcina Filipowicza, "F_cking Bornholm" Anny Kazejak czy "Na zawsze melomani" Rafała Mierzejewskiego.

Na uroczyste zakończenie festiwalu, 6 sierpnia o godz. 17, odbędzie się premierowy seans "Eight Mountains" w reżyserii Felixa van Groeningena i Charlotte Vandermeersch wyróżnionego w Cannes nagrodą jury.

Rywalizacja krótkich metraży

W programie festiwalu nie zabraknie także Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych, w którym pokazane zostaną filmy z kraju ze świata. Po każdym bloku krótkich metraży odbędą spotkania z twórcami. W Jury zasiądą: aktorka Julia Wyszyńska, reżyserka Lidia Duda oraz krytyk filmowy i dziennikarz Michał Walkiewicz.

Gwiazdy znów odwiedzą Kazimierz

Tradycyjnie uczestnictwo w festiwalu Dwa Brzegi to także szansa na spotkanie z wybitnymi postaciami ze świata filmu. W tym roku Do Kazimierza Dolnego przyjadą m.in. Maria Dębska, Agata Buzek, Aleksandra Terpińska, Marcin Bortkiewicz, Maciej Stuhr i Adam Woronowicz.

Gościem specjalnym w cyklu "I Bóg stworzył Aktora" będzie Jan Peszek. Wybitny artysta spotka się z publicznością podczas Lekcji kina i w monodramie "Scenariusz dla nie istniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego, który będzie można zobaczyć 5 sierpnia o godz. 21 na Zamku w Kazimierzu Dolnym.

Festiwalowe atrakcje

Dwa Brzegi to nie tylko pokazy filmowe. Jak co roku będzie można liczyć na wiele dodatkowych atrakcji i wydarzeń towarzyszących. W miejscowych galeriach i restauracjach odbywać się będą wystawy, koncerty i ciekawe spotkania. Ekspozycji dostępnych dla zwiedzających w najbliższych dniach będzie kilkadziesiąt. Warto będzie odwiedzić zamki w Janowcu i Kazimierzu, oddziały Muzeum Nadwiślańskiego, Bibliotekę Publiczną w Kazimierzu czy tamtejszy KOKPiT. W galeriach przy ul. Lubelskiej 31 lipca przez cały dzień odbywać się będą również wernisaże wystaw różnorodnych artystów w ramach "Małego Festiwalu Sztuki na Lubelskiej".

Będzie też coś dla melomanów. W planach są koncerty formacji Street Whispers, Bielasa i Miecha oraz grupy Niebo. 5 sierpnia o godz. 19 na Zamku w Janowcu wystąpi artystka, która od pięciu dekad kształtuje oblicze polskiej wokalistyki jazzowej, czyli Ewa Bem.

Ponadto w programie także warsztaty fotograficzne, zlot klasycznych aut, spacery filmowe i wykłady.

Bilety

Bilety na projekcje w sekcji "Świat pod namiotem" i w Kinie na Zamku kosztują 30 zł. Za uczestnictwo w premierowych pokazach otwarcia i zamknięcia będzie trzeba zapłacić 70 zł. 80 zł będzie kosztował wstęp na monodram Jana Peszka, a 70 zł - monodram Julii Wyszyńskiej. Darmowe będą z kolei seanse w Kinie Perła na Małym Rynku oraz spotkania z twórcami.



Program festiwalu:

KINO LUBELSKIE (ul. Szkolna 1)

30 lipca:

11:00 McCurry. W pogoni za kolorem

13:00 MKFK | blok konkursowy 1

15:00 Duch śniegów

17:30 Corsage [Gala Otwarcia]

21:00 Baby Broker

31 lipca:

10:00 Serce dębu

12:00 MKFK | blok konkursowy 2

14:00 Rzymska aureola

16:15 Fucking Bornholm

18:30 Corsage

21:00 Ennio

1 sierpnia:

10:00 Pismak

12:30 MKFK | blok konkursowy 3

14:30 Notturno

16:30 Silent Love

18:00 Na zawsze Melomani

20:00 Niewierna

2 sierpnia:

10:00 Fuocoammare. Ogień na morzu

12:30 MKFK | blok konkursowy 4

14:30 Marta Grall

16:15 Pisklaki

18:15 Pasażerowie nocy

21:00 Diana. The Princess

3 sierpnia:

10:00 Simona

12:00 MKFK | blok konkursowy 5

14:00 Chrzciny

16:00 Bo we mnie jest seks

18:15 Niebieska linia

20:30 Wielka wolność | LUX AUDIENCE AWARD

4 sierpnia:

10:00 Pożegnanie jesieni

12:30 Bukolika, Symfonia Fabryki Ursus | 20-LECIE WAJDA SCHOOL

15:30 Słoń

17:30 Boy from Heaven

20:30 Ennio

5 sierpnia:

10:00 Dzień wielkiej ryby

11:30 Piosenki o miłości | 20-LECIE WAJDA SCHOOL

13:30 Braty

15:30 Inni ludzie | 20-LECIE WAJDA SCHOOL

18:00 Baby Broker

20:30 Alcarràs

6 sierpnia:

10:00 Lombard

12:00 Tonia

14:00 Diana. The Princess

17:00 The Eight Mountains [Gala Zamknięcia]

21:00 Piękny poranek

KINO NA ZAMKU (Zamek)

30 lipca:

20:30 Superbohaterowie

31 lipca:

21:00 Fizyka kwantowa. Czyli rozmowy nigdy nieprzeprowadzone — Julia Wyszyńska — monodram

1 sierpnia:

21:00 Wszystkie nasze strachy

2 sierpnia:

21:00 Darmozjad polski

3 sierpnia:

21:00 Sonata

4 sierpnia:

21:00 Najgorszy człowiek na świecie

5 sierpnia:

21:00 Scenariusz dla nie istniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego — Jan Peszek — monodram

6 sierpnia:

21:00 Moje wspaniałe życie | 20-LECIE WAJDA SCHOOL

KINO PERŁA (Mały Rynek)



30 lipca:

21:15 Zupa nic

31 lipca:

21:00 Małe szczęścia

1 sierpnia:

21:00 Obywatel Jones

2 sierpnia:

21:00 Przeżyć | LUX AUDIENCE AWARD

3 sierpnia:

21:00 Ubu król

4 sierpnia:

21:00 Aida | LUX AUDIENCE AWARD

5 sierpnia:

21:00 Wesele

6 sierpnia:

21:00 Aline. Głos miłości

SALA BURSZTYNOWA (ul. Szkolna 1)

30 lipca:

14:30 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych (1)

16:00 KONFERENCJA PRASOWA | Otwarcie BNP Paribas Dwa Brzegi — 16. Festiwalu Filmu i Sztuki

31 lipca:

12:30 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Oblicze zła serialach Player Original, czyli dlaczego kochamy czarne charaktery? — panel Player

13:30 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych (2)

15:00 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Adam Woronowicz

18:15 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Fucking Bornholm

1 sierpnia:

11:00 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Fizyka kwantowa

14:00 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych (3)

17:45 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Silent Love

19:30 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Na zawsze Melomani

2 sierpnia:

14:00 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych (4)

16:00 LEKCJA KINA | Maciej Stuhr

18:00 LEKCJA KINA | Lidia Duda

3 sierpnia:

11:30 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Simona

12:30 LEKCJA KINA | Jan Peszek

13:30 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych (5)

14:30 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Filmoterapia z Sensem

15:30 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Chrzciny

18:00 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Bo we mnie jest seks

4 sierpnia:

11:00 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Sonata

15:00 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | 20-lecie Wajda School

17:15 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Słoń

5 sierpnia:

13:15 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Piosenki o miłości

15:15 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Braty, Studio Munka

17:30 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Inni ludzie

6 sierpnia:

11:30 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Lombard

13:45 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Tonia

15:00 LEKCJA KINA | Agata Buzek

19:30 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Idę w ciebie jak w tango

DZWONNICA KULTURY (ul. Zamkowa 2)

1 sierpnia:

15:00 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Pies istota społeczna

2 sierpnia:

11:00 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Czasy się zmieniają, przyzwoitość nie — czyli o etyce w kulturze

4 sierpnia:

18:30 SPOTKANIE Z TWÓRCAMI | Świat przyspiesza, ja zwalniam