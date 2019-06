Rockowisko Zwierzyniec 2019. Program koncertów, bilety

Tegoroczna piąta już edycja Rockowiska Zwierzyniec będzie 5 i 6 lipca. Wszystkie koncerty, jak w poprzednich latach, odbędą się w Parku Środowiskowym. To dwudniowy festiwal organizowany z myślą o fanach gitarowej muzyki.

W tym roku gwiazdami dwóch festiwalowych dni będą: KAT & Roman Kostrzewski – legenda polskiego metalu oraz Decapitated – jeden z najlepszych polskich zespołów eksportowych.

Zagrają także: Infected Rain, Virgin Snatch, Łydka Grubasa, The Louders, Only Sons i Klaustrofobia. Jak każdego roku festiwal otworzy Przegląd Zespołów. Jak wyliczają organizatorzy, dostali zgłoszenia od 70 kapel. Wybór mieli trudny, bo poziom muzyczny był wysoki. Osiem młodych, obiecujących zespołów zakwalifikowanych do programu festiwalu to: DEAF SPACE, Jan Niezbędny, Jack Crusher, LECTER, Reign Of Fire, The Sabala Bacala, Whisky Baron i Zwierzyniec. Najlepsi z nich wystąpią na Scenie Alternatywnej Cieszanów Rock Festiwal.

Trwa sprzedaż biletów, które wprowadzono w tym roku. Do 4 lipca bilet jednodniowy 40 zł, karnet 60 zł a podczas festiwalu bilet jednodniowy 50 zł, karnet 80 zł (do kupienia na ticketclub.pl). Osoby do 12-tego roku życia wchodzą za darmo, ale muszą być pod opieką osoby dorosłej.

Więcej informacji na www.rockowiskozwierzyniec.pl