Światowe gwiazdy i muzyczne odkrycia na Festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia (program)

Lublin is Youth!



W tym roku motywem przewodnim festiwalu będzie zjawisko pokoleniowości w muzyce. Ponieważ 16. edycja wydarzenia odbędzie się w roku szczególnym dla miasta, kiedy Lublin został Europejską Stolicą Młodzieży, twórcy projektu zwrócą wyjątkową uwagę na młodych oraz ich spojrzenie na muzykę.



- Zastanowimy się zwłaszcza nad potrzebami i priorytetami pokolenia Z, jednocześnie próbując obalić mit "kiedyś to było, teraz to nie ma". Patrząc jednak na strukturę naszej publiczności, wyraźnie widzimy, że Lublin naprawdę is Youth! – mówi Agnieszka Wojciechowska, dyrektorka programowa Festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia.



- W tym wyjątkowym dla Lublina roku, kiedy jesteśmy Europejską Stolicą Młodzieży, Inne Brzmienia będą nie tylko artystyczną ucztą dla słuchaczy, lecz również podejmą próbę dyskusji nad muzycznymi wyborami młodzieży i tworzeniem warunków dla młodych ludzi do aktywnego włączania się w życie kulturalne miasta. Takie działania pozwalają lepiej dopasowywać nasze propozycje kulturalne do aktualnych trendów oraz potrzeb naszych mieszkańców i mieszkanek – podkreśla Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Lublin ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży.



Światowe gwiazdy w Lublinie



Jeden z najpopularniejszych lubelskich festiwali muzycznych odbędzie się w dniach 6-9 lipca. Do Lublina przyjadą tym razem znakomici artyści z różnych zakątków świata. Warto będzie zwrócić uwagę chociażby na projekt Lucy Kruger & The Lost Boys, którego liderką jest Lucy Kruger, artystka urodzona w Cape Town w RPA, a na co dzień mieszkająca w Berlinie. Zaplanowany na czwartek o godz. 22 koncert będzie propozycją dla wielbicieli folku w ambientowej odsłonie.



W piątek od godz. 20.30 na festiwalowej scenie zagrają: włoski zespół Dead Cat in a Bag łączący inspiracje filmowe, literackie i teatralne; grupa Whispering Sons z Belgii, oceniana jako jeden z najciekawszych europejskich składów operujących na pograniczu post-punka, zimnej fali i rocka alternatywnego oraz Kanadyjka Miesha Louie, która wystąpi z grupą perkusistów towarzyszących jej na scenie w różnych okresach jej kariery.



Wśród zagranicznych akcentów znajdzie się również występ niemieckiej grupy To Rococo Rot, który odbędzie się 8 lipca o godz. 20.30. - Ich lubelski koncert to prawdziwa gratka dla fanów, bowiem grupa pozostająca od dłuższego czasu w zawieszeniu, reaktywuje się specjalnie na Wschód Kultury – Inne Brzmienia i wykona swoje najlepsze kompozycje, w unikalny sposób łącząc żywe brzmienia instrumentalne z elektroniką - zapowiadają organizatorzy.



Wśród gwiazd będzie m.in. brytyjska formacja Ladytron tworząca muzykę z pogranicza synth wave, popu i shoegaze. Artyści niedawno wydali nowy album i w Lublinie zaprezentują premierowy materiał podczas jedynego koncertu w kraju. Ten koncert odbędzie się 8 lipca o godz. 22.



Tegoroczne Inne Brzmienia położą również szczególny nacisk na twórczość artystów z Ukrainy. W Lublinie zaprezentują się ciekawi przedstawiciele ukraińskiej sceny alternatywnej: jazzowy Hyphen Dash (9 lipca, godz. 18) oraz elektroniczne The Lazy Jesus (9 lipca, godz. 23.30) i Monoconda (8 lipca, godz. 23.30).



25-lecie Gusstaff Records



Muzyczną odsłonę tegorocznych Innych Brzmień zainauguruje w czwartek o godz. 18 koncert młodzieżowej grupy Kisu Min z Łodzi. Niedawno wydali debiutancki album "City of the revolution", w Lublinie zaprezentują z pewnością ciekawe indie rockowe brzmienia. Młodzież będzie też w trakcie festiwalu reprezentować będąca objawieniem polskiego rynku muzycznego - ta Ukrainka. Pod tym pseudonimem kryje się pochodząca z Ukrainy a mieszkająca w Warszawie Anastazja Ivahnenko. Koncert odbędzie się 8 lipca o godz. 18.



- W tym roku usłyszymy także powracające w wielkim stylu Contemporary Noise Ensemble (9 lipca, godz. 20.30), rozkręcającego swoją karierę w zawrotnym tempie Jakuba Skorupę (9 lipca, godz. 22) oraz znakomity jazzowo-bluesowy zespół Koń (7 lipca, godz. 19.15) - zapowiadają kolejnych polskich wykonawców organizatorzy.



Na rodzimą odsłonę programu Innych Brzmień złożą się też koncerty artystów powiązanych z popularną wytwórnią Gusstaff Records, która w tym roku świętuje wyjątkowy jubileusz 25-lecia działalności. Wspomniane już koncerty zagranicznych grup powiązanych z tą wytwórnią, The Rococo Rot i Dead Cat In A Bag, uzupełnią występy grupy Atol Atol Atol (6 lipca, godz. 20.30), łączącego tradycję z improwizacją zespołu Tuleje (7 lipca, godz. 18), oraz poruszającego się na styku jazzu, noise'u, post-rocka czy eksperymentów brzmieniowych tria szorstkie (6 lipca, godz. 19.15). Z reprezentantami wytwórni będzie można się spotkać 6 lipca o godz. 16.30.



Wschodni Express



Od lat ważny moduł festiwalu stanowi literatura. W tym roku szykowanych jest sześć premier wydawniczych z serii "Wschodni Express" i "Zakotwiczone" takich autorów i autorek jak: Aušra Kaziliūnaitė, Kristiina Ehin, Lena Kudajewa, Polina Położencewa, Oksana Sawczenko, Ilya Kaminsky i Lamed Szapiro.



W ramach festiwalu swoją premierę będzie miała ponadto monografia niezależnego współczesnego teatru białoruskiego – zbiór tekstów krytycznych pod redakcją Iriny Lappo.



Nie zabraknie również spotkań z autorami, ciekawych dyskusji wokół książek i dodatkowych atrakcji. Jedną nich będzie czytanie performatywne dramatu pt. "Noc zakryje poranek".



Dla odbiorców w różnym wieku



Tradycyjnie festiwal obfituje także w wydarzenia dedykowane dzieciom i młodzieży. Nie zabraknie więc warsztatów, ciekawych spotkań i muzycznych atrakcji dla młodszych odbiorców. Na najmłodszych czekać będą m.in. warsztaty umuzykalniające i tworzenia nowych instrumentów, a starsi będą mogli z kolei wziąć udział w zajęciach beatboxu pod okiem Łukasza "Siwego" Staniewskiego czy tworzenia piosenek z Magdą Dąbrowską.



Poza koncertami na uczestników wydarzenia czekają inspirujące dyskusje, wystawy, pokazy filmowe oraz warsztaty muzyczne.



Na wszystkie koncerty, spotkania, wystawy, seanse - wstęp wolny. Na wybrane wydarzenia warsztatowe obowiązują zapisy.



Szczegółowy program dostępny jest na stronie www.innebrzmienia.eu.



Program:



6 lipca:

Cały dzień | Zofia Jabłońska – plenerowa wystawa fotografii | Zaułek Hartwigów

Cały dzień | Małe Inne Brzmienia | różne lokalizacje | zapisy na: innebrzmienia.eu

10.00–18.00 | „Na szklanym negatywie” – wystawa poświęcona Leopoldynie

i Edwardowi Januszom | Warsztaty Kultury, Grodzka 7, sala wystawowa – II piętro

10.00–18.00 | „Plakaty z łapy” – wystawa plakatów Dominiki Czerniak-Chojnackiej

Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – parter

12.00–22.00 | Słowobranie | Księgarnia Między Słowami, Rybna 4/5

14.00–22.00 | Sklep festiwalowy | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

14.00–1.00 | Strefa Food Truck | Błonia pod Zamkiem

15.00–22.00 | Wschodni Express | Wystawa portretów autorów i autorek oraz okładek książkowych | Warsztaty Kultury oraz Bałagan, Grodzka 5a – parter

Warsztaty Kultury oraz Bałagan, Grodzka 5a – parter

16.30–17.45 | Spotkanie z wytwórnią Gusstaff Records. Rozmawiają Janusz Mucha i Rafał Księżyk | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio

17.00–18.00 | Opowieść o ukraińskiej reporterce Zofii Jabłońskiej. Z Veroniką Homeniuk

i Natalie Oudin rozmawia Dorota Mościbrodzka | Bałagan, Grodzka 5a – patio

18.00–18.30 | Zofia Jabłońska – wernisaż wystawy fotografii

Kuratorka: Emilia Kietlińska-Drozd | Zaułkek Hartwigów

18.00–19.00 | Kisu Min | POL | koncert | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

19.15–20.15 | szorstkie | POL | koncert | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

20.30–21.45 | Atol Atol Atol | POL | koncert | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

22.00–23.15 | Lucy Kruger & The Lost Boys | DEU | koncert | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

23.30–0.45 | Bedless Bones | EST | koncert | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem



7 lipca:

Cały dzień | Zofia Jabłońska – plenerowa wystawa fotografii | Zaułek Hartwigów

Cały dzień | Małe Inne Brzmienia | różne lokalizacje | zapisy na: innebrzmienia.eu

10.00–18.00 | „Na szklanym negatywie” – wystawa poświęcona Leopoldynie

i Edwardowi Januszom | Warsztaty Kultury, Grodzka 7, sala wystawowa – II piętro

10.00–18.00 | „Plakaty z łapy” – wystawa plakatów Dominiki Czerniak-Chojnackiej | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – parter

12.00–22.00 | Słowobranie | Księgarnia Między Słowami, Rybna 4/5

14.00–22.00 | Sklep festiwalowy | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

14.00–1.00 | Strefa Food Truck | Błonia pod Zamkiem

15.00–16.00 | Music IN | Indywidualne konsultacje dla młodych artystów i artystek z przedstawicielami branży muzycznej | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a, sala widowiskowa – II piętro | zapisy na: innebrzmienia.eu

15.00–22.00 | Wschodni Express | Wystawa portretów autorów i autorek oraz okładek książkowych | Warsztaty Kultury oraz Bałagan, Grodzka 5a – parter

16.00–17.30 | Keychange | „Kids are alright” – youth and music. Dobre praktyki w obszarze zaangażowania młodych osób w życie muzyczne. Spotkanie z artystkami i innowatorkami sieci Keychange z Kanady, Estonii, Niemiec, Szwecji i Irlandii poprowadzi Misia Furtak | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio

16.00–22.00 | Targi Małych Wydawców | Błonia pod Zamkiem

17.00–18.00 | Wschodni Express | Premiera książki: Aušra Kaziliūnaitė „osobista pustka” w tłum. Pauliny Ciuckiej | Z autorką i tłumaczką rozmawia Wojciech Szot | Bałagan, Grodzka 5a – patio

17.30–18.00 | „Plakaty z łapy” – wystawa plakatów Dominiki Czerniak-Chojnackiej – wernisaż wystawy i spotkanie z autorką | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – parter

18.00–19.00 | Tuleje | POL | koncert | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

18.30–19.30 | Zakotwiczone | Premiera książki: Lamed Szapiro „Wylej swój gniew” w tłum. Belli Szwarcman-Czarnoty | Z tłumaczką rozmawia Magdalena Kicińska | Bałagan, Grodzka 5a – patio | POL

19.15–20.15 | Koń | POL | koncert | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

20.30–21.45 | Dead Cat in a Bag | ITA | koncert | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

22.00–23.15 | Whispering Sons | BEL | koncert | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

23.30–0.45 | Miesha & The Spanks | CAN | koncert | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem



8 lipca:

Cały dzień | Zofia Jabłońska – plenerowa wystawa fotografii | Zaułek Hartwigów

Cały dzień | Małe Inne Brzmienia | różne lokalizacje | zapisy na: innebrzmienia.eu

10.00–11.30 | Wschodni Express | Premiera książki: Lena Kudajewa, Polina Położencewa i Oksana Sawczenko „Insekt” w tłum. Anny Korzeniowskiej-Bihun | Z autorkami i tłumaczką rozmawia Paweł Passini | Bałagan, Grodzka 5a – patio

10.00–18.00 | „Na szklanym negatywie” – wystawa poświęcona Leopoldynie

i Edwardowi Januszom | Warsztaty Kultury, Grodzka 7, sala wystawowa – II piętro

10.00–18.00 | „Plakaty z łapy” – wystawa plakatów Dominiki Czerniak-Chojnackiej | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – parter

12.00–12.45 | Wschodni Express | „Noc zakryje poranek” – czytanie performatywne towarzyszące premierze książki „Insekt” | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a, sala widowiskowa – II piętro

12.00–22.00 | Słowobranie | Księgarnia Między Słowami, Rybna 4/5

14.00–15.00 | „Razem do zwycięstwa” – licytacja na rzecz Ukrainy

Bałagan, Grodzka 5a – patio

14.00–15.15 | Dyskusja | „Miasta muzyki. Miasta młodzieży” – rola muzyki

w budowaniu kreatywnych miast przyszłości | dyskusję z przedstawiciel(k)ami polskich samorządów oraz menager(k)ami kultury poprowadzi Tamara Kamińska | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio

14.00–15.30 | Pokaz filmu | „Piosenki o miłości”, reż. Tomasz Habowski, Polska 2021, 90 min | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a, sala widowiskowa – II piętro

14.00–22.00 | Sklep festiwalowy | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

14.00–1.00 | Strefa Food Truck | Błonia pod Zamkiem

15.00–22.00 | Wschodni Express | Wystawa portretów autorów i autorek oraz okładek książkowych | Warsztaty Kultury oraz Bałagan, Grodzka 5a – parter

16.00–17.30 | Debaty Wschodu Kultury | „Moja generacja” – dyskusja o pokoleniowym

wymiarze muzyki | Z Filipem Kalinowskim, Karoliną Czarnecką, Bartłomiejem Skubiszem „Eskaubei”, Agatą Kępińską rozmawia Mariusz Herma | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio

16.00–17.30 | Wschodni Express | Premiera książki: Kristiina Ehin „Planeta pożeraczy

serc” w tłum. Marty Perlikiewicz | Z tłumaczką rozmawia Olga Wiewióra | Bałagan, Grodzka 5a – patio

16.00–18.00 | Pokaz filmu | „Przystanek – Ziemia”, reż. Kateryna Gornostai, Ukraina 2021,122 min | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a, sala widowiskowa – II piętro

16.00–22.00 | Targi Małych Wydawców | Błonia pod Zamkiem

18.00–19.00 | ta Ukrainka | POL/UKR | koncert | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

19.15–20.15 | Nuha Ruby Ra | GBR | koncert | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

20.30–21.45 | To Rococo Rot | DEU | koncert | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

22.00–23.15 | Ladytron | GBR | koncert | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

23.30–0.45 | Monoconda | UKR | koncert | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem



9 lipca:

Cały dzień | Zofia Jabłońska – plenerowa wystawa fotografii | Zaułek Hartwigów

Cały dzień | Małe Inne Brzmienia | różne lokalizacje | zapisy na: innebrzmienia.eu

10.00–18.00 | „Na szklanym negatywie” – wystawa poświęcona Leopoldynie

i Edwardowi Januszom | Warsztaty Kultury, Grodzka 7, sala wystawowa – II piętro

10.00–18.00 | „Plakaty z łapy” – wystawa plakatów Dominiki Czerniak-Chojnackiej

Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – parter

11.00–12.00 | Zakotwiczone | Premiera książki: Ilya Kaminsky „Republika Głuchych”

w tłum. Anny Łazar | Z autorem i tłumaczką rozmawia Agnieszka Budnik | Bałagan, Grodzka 5a – patio

12.00–21.00 | Słowobranie | Księgarnia Między Słowami, Rybna 4/5

13.00–14.00 | Premiera monografii teatru białoruskiego. Z Iriną Lappo, Hanną Karniajuk

i Ewą Wientorską rozmawia Grzegorz Kondrasiuk | Bałgan, Grodzka 5a – patio

14.00–15.45 | Pokaz filmu | „Co w duszy gra”, reż. Pete Docter, USA 2020, 106 min | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a, sala widowiskowa – II piętro

14.00–22.00 | Sklep festiwalowy | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

14.00–1.00 | Strefa Food Truck | Błonia pod Zamkiem

15.00–22.00 | Wschodni Express | Wystawa portretów autorów i autorek oraz okładek książkowych | Warsztaty Kultury oraz Bałagan, Grodzka 5a – parter

16.00–17.15 | „Music Saves Ukraine” – dyskusja na temat aktualnej sytuacji na ukraińskim rynku muzycznym. W spotkaniu udział wezmą: Vlad Yaremchuk, Diana Dadonova, Ehor Havrylenko, Anna Klimczak. Rozmowę poprowadzi Jędrzej Słodkowski.

| Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio

16.00–18.00 | Pokaz filmu | „Silent Twins”, reż. Agnieszka Smoczyńska, USA 2022, 113 min Warsztaty Kultury, Grodzka 5a, sala widowiskowa – II piętro

18.00–19.00 | Hyphen Dash | UKR | koncert | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

19.15–20.15 | Stian Westerhus | NOR | koncert | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

20.30–21.45 | Contemporary Noise Ensemble | POL | koncert | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

22.00–23.15 | Jakub Skorupa | POL | koncert | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

23.30–0.45 | The Lazy Jesus presents UA Tribal | UKR | koncert | Namiot Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem