Trwają zgłoszenia do Ogólnopolskich Spotkań z Tańcem "BALANS"

Celem wydarzenia jest popularyzacja współczesnych form tańca, ich walorów artystycznych i wychowawczych oraz wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi. Organizatorzy zachęcają artystów do prezentowania swojego dorobku.



Uczestnicy będą rywalizować w trzech kategoriach wiekowych: do 11 lat, 12-15 lat oraz powyżej 16 lat. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej www.mdk.lublin.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja.



Do udziału w spotkaniach zaproszeni są członkowie amatorskich zespołów tanecznych z domów kultury, szkół tańca czy klubów tanecznych. Zespoły powinny wykonywać szeroko pojęty taniec sceniczny za wyjątkiem tańca nowoczesnego (hip-hop czy disco), towarzyskiego, ludowego oraz grup akrobatycznych.



Ogólnopolskie Spotkania z Tańcem "BALANS" organizuje Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie. Na stronie MDK dostępne są szczegóły, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin wydarzenia. Koncert galowy tegorocznej edycji zaplanowano na 3 czerwca w Centrum Spotkania Kultur (plac Teatralny 1).