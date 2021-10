VI Festiwal im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach

To festiwal dedykowany miłośnikom muzyki, teatru i historii, realizowany w nawiązaniu do spuścizny kulturowej przekazanej przez rodzinę Czartoryskich i jej otoczenie, będący wyrazem hołdu składanemu trzem wybitnym kompozytorom związanym z Puławami – Wincentemu Ferdynandowi Lesslowi, Franciszkowi Lesslowi i Antoniemu Stolpe.



Na inaugurację festiwalu, 12 października o godz. 18 w Domu Chemika będzie można zobaczyć spektakl operowy "Mozart i Salieri", oparty na historii zagadkowej śmierci Wolfganga Amadeusza Mozarta. O zabójstwo genialnego kompozytora do dziś podejrzewa się zaprzyjaźnionego z nim Antonia Salieriego, a motywem morderstwa miała być zazdrość.



Każdego wieczora, do 15 października włącznie, w Domu Chemika odbywać się będą kolejne festiwalowe wydarzenia. W programie m.in. koncert dla dzieci z piosenkami i kołysankami, panel dyskusyjny pt. "Kultura… i co dalej? Puławy 2021", pokaz filmu "Igraszki z Diabłem", a także koncert uczniów, nauczycieli i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej im. R. Twardowskiego w Puławach.



Finał 6. edycji festiwalu zaplanowano na 16 października. O godz. 19 w kościele pw. św. Brata Alberta w Puławach zostanie zorganizowany koncert nadzwyczajny z udziałem chóru chłopięcego i męskiego Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie Słowiki" pod dyrekcją Macieja Wielocha. W programie: arcydzieła polskiej muzyki chóralnej.



Na wszystkie wydarzenia festiwalowe wstęp jest wolny.