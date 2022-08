Konkurs dla tancerzy Street Dance "Poka Styl" w Muszli Koncertowej

O godz. 10 w Muszli Koncertowej rozpocznie się rejestracja uczestników oraz rozgrzewka. Następnie od godz. 10.30 odbywać się będą eliminacje.

Konkurs będzie przeprowadzony bez podziału na kategorie wiekowe z uwzględnieniem czterech kategorii odnoszących się do stylu: Hip hop 1 vs 1, Popping 1 vs 1, Waacking 1 vs 1 oraz Poka Styl 1 vs 1.

W trakcie eliminacji wyłonionych zostanie 16 uczestników, którzy następnie zmierzą się w bitwach 1 vs 1 w systemie pucharowym.

Uczestników oceni jury w składzie: Ness Westgang, Sokół, Doma.

Wpisowe: 30 zł pierwsza kategoria, każda kolejna 10 zł. Zapisy za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie internetowej Centrum Kultury w Lublinie.

Warto dodać, że w niedzielę o godz. 12 w LDS Academy (ul. Herbowa 4) odbędą się również warsztaty towarzyszące, które poprowadzą sędziowie konkursu. Będzie można wziąć udział w zajęciach tańca hip hop, popping i waacking. Koszt udziału: 50 zł.