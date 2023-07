Potańcówka w Wirydarzu CK

"Let’s Twist Again" to kolektyw, który zasłynął imprezami w oldschoolowym stylu. Nie zabraknie rytmów rock'n'rolla, rockabilly, big-beatu czy garage rocka.

W repertuarze znajdą się m.in. przeboje takich wykonawców, jak: Wanda Jackson, The Trashmen ,Bill Haley, Chubby Checker, Little Richard, The Beatles, Kinks, Troggs, Elvis Presley, Little Richard czy The Sonics.

Imprezę rozkręcą: Mike & Boodzy B. Wejściówki na wydarzenie kosztują 20 zł.