26. Międzynarodowy Wschodni Salon Sztuki. Wernisaż w Lublinie

Wschodni Salon Sztuki powstał z inicjatywy artystów zrzeszonych w Związku Polskich Artystów Plastyków w 1993 roku, ale jego tradycja sięga 1936 roku. To najważniejsza i największa cykliczna prezentacja sztuki współczesnej we wschodniej Polsce.



W tym roku zorganizowana zostanie już 26. edycja projektu, ale po raz drugi inicjatywa wychodzi poza granice kraju w formie konkursu międzynarodowego.



Na wystawie zaprezentowane zostaną wyselekcjonowane przez Jury konkursu prace twórców z różnych dziedzin sztuki ukazujące aktualne tendencje i poszukiwania artystyczne zarówno w obrębie formy i treści sztuki współczesnej.



Wystawa będzie czynna do 31 stycznia 2023 roku. Wstęp wolny.