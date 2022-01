30. Finał WOŚP w Nałęczowie

Tego dnia wiele będzie się działo zarówno we wnętrzu NOK, jak i na placu przed instytucją. Wewnątrz, na sali widowiskowej, od godz. 11 koncerty. Wystąpią Orkiestra Dęta Nałęczowskie Dzieciaki, laureaci Dobrosąsiedzkiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, a także Zespół Śpiewaczy "Niezapominajka".



Od godz. 11 będzie też już można uczestniczyć w wydarzeniach plenerowych na placu przed Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury. Tu do samego wieczora odbywać się będą koncerty, różnorodne pokazy i wiele innych atrakcji. Ciekawą propozycją będzie możliwość spotkania z zimowymi alpakami a także wystawa wozów strażackich. O godz. 20, w ramach tradycyjnego "Światełka do nieba", Fundacja Sztukmistrze z Lublina zaprezentuje pokaz tańca z ogniem.



Nie zabraknie także wydarzeń towarzyszących. Będą stoiska kulinarne, warsztaty rodzinne, spektakle czy czytanie performatywne. Najmłodsi będą mogli pobawić się na klubowym placu zabaw.



Tegoroczna, jubileuszowa edycja WOŚP, poświęcona jest diagnostyce i leczeniu wzroku u dzieci. Zbiórka będzie dedykowana dziecięcej okulistyce.