"31 kręgów Manfreda" - wystawa na Czechowie

Aga Viburno to artystka zajmująca się fotografią, w swoich projektach łączy również muzykę i film. Komponuje także muzykę do sztuk teatralnych i filmów. Od 11 lat prowadzi warsztaty fotograficzne dla młodzieży w Zespole Szkół Bednarska w Warszawie.



- Poprzez fotografię odkrywam nie tylko świat zewnętrzny. Jest to moje narzędzie do poznania i wyrażania siebie. Fotografując medytuję. Jestem tu i teraz. Jednoczę się z otaczającym światem, uczę się ludzi, na których coraz bardziej się otwieram - opowiada o swojej twórczości Viburno.



Na Czechowie artystka zaprezentuje swoje prace z projektu "31 kręgów Manfreda", które dotykają tematyki śmierci bliskiej osoby oraz przeżywania żałoby.



- Umiejętność przekuwania emocji w sztukę wizualną może być dla fotografika formą autoterapii, dzięki której blokowany latami proces żałoby ma wreszcie szansę się zmaterializować i wybrzmieć. Powstają obrazy niezwykle osobiste, głęboko poruszające widza na wielu płaszczyznach, o ile tylko wykaże się on empatią i podobną wrażliwością - opisuje Sylwester Hawrył.