Dwie wystawy w Centrum Spotkania Kultur: Katarzyna Józefowicz i Piotr Józefowicz

Artyści prywatnie są małżeństwem pochodzącym z Lublina, jednak w sztuce podążają swoimi ścieżkami. Piotr Józefowicz w CSK zaprezentuje prace z cyklu "The Show Must Go On", który zapoczątkował w 1985 roku. Jest on zapisem zmieniającego się czasu, różnorodności otaczających nas sytuacji. Na całość cyklu składa się obecnie ponad 160 części, a obrazy z cyklu - w całości lub fragmentach - dotychczas pokazywane były na kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą.



Z kolei Katarzyna Józefowicz pokaże swoje prace z różnych cykli, takich jak "dywany" (1997-2000) czy "obrusy" (2012-2015). Powstały one z papieru, który dla artystki jest jednym z kluczowych materiałów w twórczości. Katarzyna Józefowicz tworzy rozbudowane wieloelementowe prace, wpisując je każdorazowo w zastane przestrzenie.



Wystawy będą dostępne dla zwiedzających do 25 września.