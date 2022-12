"Dziennik w czasie wojny" - nowa wystawa w Galerii Labirynt

Mariya Hoyin jest artystką z Ukrainy. Zajmuje się fotografią analogową, performansem, kolażem i grafiką. Absolwentka Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych.



"Dziennik w czasie wojny" to książka artystyczna (artbook), która powstała podczas pobytu Hoyin na Multimedialnym Ukraińskim Plenerze w Ustce. Złożyły się na nią prace powstałe w ramach inicjatywy, którą artystka podjęła w pięćdziesiątym dniu wojny w Ukrainie i nieprzerwanie kontynuuje do dziś.



- Codziennie wykonuję komórką trzy fotografie. To autoportret, zdjęcie jednego z posiłków i zdjęcie mówiące o tym, który to dzień wojny. Tę liczbę układam z rzeczy znalezionych na spacerze czy rzeczy codziennych domowych. To fotograficzne zapisywanie swojej codzienności w czasie wojny, to dziennik, którego nigdy do tej pory nie pisałam. Ufam, że przyjdzie ten dzień, kiedy już nie będę musiała tego robić… - opowiada artystka.



Wystawie towarzyszy seria performansów. Najbliższe odbędą się w trakcie wernisażu wystawy, 16 grudnia o godz. 19. Tego wieczora wystąpią Jerzy Norkowski i Marta Zgierska. Dwa kolejne pokazy, tym razem z udziałem Pawła Korbusa i Wolodymyra Topiy'ego, zaplanowano na 21 grudnia o godz. 18.



Wstęp wolny. Wystawa czynna do 13 stycznia 2023.