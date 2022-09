Eskapady Kresowe w kinie, czyli 8. Zamojski Festiwal Podróży

Zacznie się w piątek i potrwa do soboty. Co w programie? Warsztaty młodego podróżnika i geografa, także benefis Józefa Kwaśniaka oraz możliwość obejrzenia filmu o najsłynniejszej parze wulkanologów. Dopełnieniem całości będą prezentacje m.in. o wyprawach do Ameryki Centralnej, a także relacja z Aconcaguy. A wszystko to w zamojskim kinie.

Szczegółowy program wygląda następująco:

23.09 | piątek

10:00 Warsztaty młodego podróżnika i geografa – zajęcia z uczniami

Dookoła świata w 11 dni – Marek Marcola

Polesia czar, czyli o nieoczywistych atrakcjach Kresów Wschodnich – dr Joanna Sposób, dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik PTG Lublin

Turystyka szkolna – Jacek Podkościelny

24.09 | sobota

16:00 Otwarcie 8. Zamojskiego Festiwalu Podróży „Eskapady Kresowe”

16:10 Józef Kwaśniak – Benefis - 10 x 5000 metrów n.p.m.

16:40 WULKAN MIŁOŚCI - projekcja filmu o najsłynniejszej parze wulkanologów, projekcja filmu o najsłynniejszej parze wulkanologów, Maurice’a i Katii Kraftt, którzy byli obecni z kamerą przy 150 erupcjach wulkanów na całym świecie

18:15 W Ameryce Centralnej: Panama, Kostaryka, Nikaragua – Marek Marcola

19:10 Aconcagua – sięgając po wysokie marzenia – Magda Gąbka