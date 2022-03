Finał akcji ProcentujeMY w SKENDE

W ramach akcji organizowanej wspólnie z IKEA i Urzędem Miasta Lublin wszyscy chętni będą mogli poznać organizacje pozarządowe, które odwiedzą Centrum i skorzystać z przygotowanych atrakcji. Będą to m.in.: warsztaty i animacje dla dzieci, stoiska z rękodziełem, fotobudka.



- Finał naszej akcji to doskonała okazja, aby poznać organizacje, które działają w Lublinie.

Dziś, kiedy wszyscy mierzymy się z zupełnie inną rzeczywistością, jeszcze bardziej doceniamy ich rolę i zaangażowanie w pomoc na rzecz potrzebujących osób. Organizacje pożytku publicznego są zawsze tam, gdzie potrzebne jest wsparcie - mówi Jacek Garbaczewski, dyrektor SKENDE Shopping.



Wydarzenie odbędzie się w sobotę w godz. 9-21. Chętni będą mogli odwiedzić stoiska promocyjne, które pojawią się na pasażu SKENDE, ale także porozmawiać z przedstawicielami fundacji i stowarzyszeń i poznać realizowane przez nich przedsięwzięcia. Wszystko po to, aby lublinianie wsparli ich działalność i przekazali im swój 1% podatku.



Szczegóły na temat akcji ProcentujeMY znajdują się na stronie internetowej sklepu.