Co było w kopercie dla Nawrockiego? Trzaskowski wyjaśnia

„W kopercie, którą przekazałem Karolowi Nawrockiemu podczas debaty, był numer konta Domu Pomocy Społecznej, w którym dziś przebywa pan Jerzy. Bo pan Jerzy nie ma już mieszkania. Mieszkania, które Nawrocki „przejął”, a potem z cynizmem sugerował, że ktoś inny „schował” go (Jerzego Ż. - przy. aut.) w DPS-ie. Nie. To przez Pana zaniedbanie Pan Jerzy tam trafił”

– napisał Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych we wtorek, 13 maja.

Dodał, że w kopercie był też cytat: Jeśli nie wiesz, jak się zachować – zachowaj się przyzwoicie. „Dziś to więcej niż rada. To apel” – napisał kandydat KO.

Zawartość koperty potwierdził Nawrocki, który zamieścił nagranie na platformie X. „Pytacie, co było w kopercie trzęsącego się Trzaskowskiego? Numer bankowy DPS, w którym urzędnicy (prezydent Gdańska – przyp. aut.) Aleksandry Dulkiewicz, koleżanki Rafała Trzaskowskiego, decyzją sądu umieścili pana Jerzego” – oświadczył Nawrocki w nagraniu zamieszczonym na platformie X we wtorek.

Podkreślił jednocześnie, że kawalerka została przekazana na cele charytatywne, a obecnie trwają „formalno-prawne ustalenia w tej sprawie”. „A do końca swojego życia pan Jerzy może w niej mieszkać”.

Nawrocki dodał, że on również ma kopertę dla Trzaskowskiego. „W niej jest eksmisyjny pozew miasta Warszawa skierowany przeciwko rodzinie z sześcioletnim dzieckiem. Niech pan wycofa ten pozew. Niech pan nie stoi w jednym szeregu z czyścicielami kamienic i z mafiami reprywatyzacyjnym. Zrobi to pan?” – pytał Nawrocki.

Podczas poniedziałkowej debaty Nawrocki zapytał Trzaskowskiego, czy w jego „emocji społecznej mieści się składanie pozwu eksmisyjnego do rodziców 6-letniego dziecka”. Nawiązał tym m.in. do wpisu na platformie X polityka PiS Sebastiana Kalety, według którego „urzędnicy Rafała Trzaskowskiego pozywają nawet małe dzieci o eksmisję”.

Trzaskowski w trakcie debaty odpowiedział, że Nawrocki „jak zwykle manipuluje”. – Bo to sądy podejmują tego typu decyzje. Natomiast jeśli chodzi o politykę mieszkaniową, to ja ją kompletnie zmieniłem – podkreślił kandydat KO. – Wie pan, jak? Przede wszystkim w Warszawie nie sprzedajemy mieszkań komunalnych z bonifikatą, żeby nie było przekrętów.

Rafał Trzaskowski dodał, że chodzi o takie „przekręty”, jakie – jego zdaniem – były udziałem Nawrockiego. Zaznaczył też, że to radni PiS „próbowali znowu wrócić do bonifikat:.

– Druga kwestia, to kwestia reprywatyzacji. Za moich rządów nie oddaliśmy ani jednego mieszkania i remontujemy pustostany, rozwijamy naszą bazę, jeśli chodzi o mieszkania komunalne. I bardzo ważne: nie sprzedajemy mieszkań, chyba że jest sytuacja ekstremalna i wtedy dajemy mieszkania zastępcze – mówił kandydat KO.