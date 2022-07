Letnie wibracje na tarasie VIVO! Lublin

Festiwal pełen pozytywnych emocji rozpocznie się już w czwartek o godz. 21 pokazem filmu "Jeźdźcy sprawiedliwości". Będzie to pierwszy filmowy pokaz w cyklu a kolejne odbywać się będą w każdy wakacyjny czwartek. W repertuarze znajdą się polskie i zagraniczne produkcje, a widzowie sami będą decydować, co obejrzą, w internetowym głosowaniu.



W letnie piątki w godz. 18-21 będzie z kolei organizowana strefa chill pełna propozycji aktywnego spędzania czasu. 8 lipca VIVO! Lublin odwiedzi influencerka Ola Nowak, która porozmawia z fanami i poprowadzi warsztaty robienia orzeźwiających i atrakcyjnych wizualnie drinków bezalkoholowych. Zajęcia będą transmitowane na żywo w mediach społecznościowych.



- Ponadto każdy, kto do godz. 18:30 przyniesie własnoręcznie zrobione ciasto lub letni deser, którego motywem przewodnim są czekolada i owoce, będzie mógł wygrać nagrodę specjalną od influencerki - zachęcają organizatorzy wydarzenia.



Z kolei w soboty o godz. 10:00 trenerzy z klubu Xtreme Fitness Gym będą prowadzić zajęcia fitness, a w godz. 14:00 - 18:00 animatorzy do wspólnej zabawy zaproszą całe rodziny. 9 lipca w godz. 10-12 w VIVO! działać będzie targ śniadaniowy.



Szczegółowy program festiwalu na stronie internetowej www.vivo-lublin.pl oraz profilu na Facebooku.