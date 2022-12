Podczas wydarzenia będzie można wymienić się roślinami; zaopatrzyć w akcesoria do kwiatów – makramy, doniczki; podzielić się szczepkami, oddać lub zaadoptować roślinę.



- Lubelska Wymiana Roślin przy okazji każdej edycji angażuje się na rzecz organizacji społecznych – i tak będzie także tym razem! Podczas wydarzenia będzie można wesprzeć Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt i ich podopiecznych - zachęcają organizatorzy.



Chętni mogą przekazać kwiaty, które trafią na stoisko fundacji i będą mogły znaleźć właściciela, a dochód wspomoże fundację. Można też podczas eventu wziąć kwiaty ze sobą do domu, w zamian przekazując dowolny datek do puszki fundacji. Organizatorzy zachęcają do tego, aby przynieść także koce, karmę, smycze, obroże, podkłady higieniczne, a także zabawki dla psów i kotów. Rzeczy mogą być używane, ważne żeby były w dobrym stanie.



Wstęp wolny.