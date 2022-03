Marzec w Domu Kuncewiczów. Dwie wystawy i nie tylko

Oddział Muzeum Nadwiślańskiego mieszczący się przy ul. Małachowskiego 19 w sobotę zaprosi na wernisaż dwóch ekspozycji. Pierwsza dotyczy twórczości Magdaleny Brennestuhl - artystki z Piotrkowa Trybunalskiego, absolwentki Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W Domu Kuncewiczów Brennestuhl zaprezentuje swoje obrazy, a ekspozycja czynna będzie do 30 kwietnia. Wernisaż zaplanowano na godz. 12.



Piętnaście minut później odbędzie się prezentacja drugiej wystawy. Tym razem będą to prace fotograficzne artystki z Radomia - Iwony Nabzdyk. Artystka zdobyła m.in. wyróżnienie w Sony World Photography Awards 2018 oraz tytuł najlepszego autora w kategorii fotografii martwej natury w rozegranym w Kanadzie 127th Toronto International Salon of Photography w 2020 roku. Ekspozycja będzie czynna do 30 marca.



Wcześniej, bo o godz. 9.30, Iwona Nabzdyk poprowadzi warsztaty fotograficzne martwej natury we wnętrzach willi Pod Wiewiórką. Zapisy pod adresem mailowym: kuncewiczowa@mnkd.pl.



W marcu Dom Kuncewiczów zaprosi także na specjalne zwiedzanie muzeum z okazji Dnia Kobiet. 8 marca wstęp dla pań za symboliczne 1 zł. O godz. 12 odbędzie się spotkanie, podczas którego będzie można odkryć historie wyjątkowych kobiet, których losy zostały wpisane w kazimierski dom państwa Kuncewiczów.



W rocznicę śmierci Jerzego Kuncewicza, 14 marca o godz. 12, odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wnętrzach willi Pod Wiewiórką. Oprowadzanie odbywa się w cenie biletu wstępu na ekspozycję.



Z kolei we wszystkie piątki marca o godz. 11 będą się odbywać spacery szlakiem "Dwóch księżyców". Trasę wypraw wyznacza twórczość Marii Kuncewiczowej. - W trakcie wędrówki poznajemy zarówno fakty, jak i anegdoty dotyczące pisarki i jej znajomych, spędzających beztroskie wakacje w Kazimierzu Dolnym - twierdzą pomysłodawcy. Koszt udziału: 10 zł.