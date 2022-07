Młode Wilki Polskiego Stand-upu w Klubokawiarni

Europejskie rozdanie Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin. Z kim koszykarki zagrają w EuroCup?

Grecki Panathinaikos AC, jeden z zespołów z kwalifikacji do Euroligi oraz zwycięzca dwumeczu eliminacyjnego do EuroCup – to będą rywale Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin w fazie grupowej europejskich pucharów w nowym sezonie. Ten ma ruszyć 5 października