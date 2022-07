Iryna Mykoliv. Nowa wystawa w Chatce Żaka

Związana z lubelską uczelnią artystka zaprezentuje prace z dyplomu artystycznego "Obrazy metaforyczne" oraz talię kart MAK 4.5.0 – ilustracje powstałe na bazie przeżyć i wspomnień osób dotkniętych wojną rosyjsko-ukraińską od 2014 roku do dziś.



Ten drugi projekt związany jest z kwestią rehabilitacji psychologicznej po wojnie. Jednym z narzędzi stosowanych w leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD) są karty metaforyczne, których celem jest wywoływanie u odbiorcy skojarzeń i zachęcenie go do rozmowy. Talia przygotowana przez artystkę składa się z 86 rysunków.



Na wystawie dostępnych będzie 107 obrazów powstałych w technice malarstwa cyfrowego. Wśród nich można wyróżnić cztery wątki: abstrakcje, militaria, obiekty i emocje.



Ekspozycja będzie czynna dla zwiedzających do 28 sierpnia.