Nowa wystawa w Galerii Białej: "arl sz kRu"

W ramach ekspozycji zaprezentowane zostaną m.in. asamblaże, do których powstania autor użył tkanin, tektur, drewnianych listew, ścinków papieru, folii, aluminium, instrumentów muzycznych i innych gotowych przedmiotów.



- Realizacje Kruka nawiązują w pierwszym oglądzie do dzieł konstruktywistów. Otwierają szerokie spektrum skojarzeń i interpretacji. Odkrywają związki znaczeniowe, badają relacje natury i kultury w odniesieniu do ludzkiej egzystencji również w kontekście twórczości artystycznej - opisują twórczość artysty organizatorzy wystawy.



Urodzony w 1952 roku Mariusz Kruk zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tworzy obiekty i instalacje. Jest także autorem krótkich form poetyckich.



Wstęp wolny. Wystawa będzie czynna do 6 maja.