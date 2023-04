O uczuciach w Warsztatach Kultury

Tina Oziewicz i Aleksandra Zając tworzą duet autorek książek dla maluchów. Tina Oziewicz to pisarka i tłumaczka, z kolei Aleksandra Zając zajmuje się projektowaniem graficznym, rysuje i lepi w glinie.



Autorki mają w swoim dorobku dwie książki obrazkowe pt. "Co robią uczucia?" i "Co lubią uczucia?", które zostały bardzo dobrze przyjęte przez odbiorców.



W Lublinie autorki poprowadzą warsztaty dla dzieci poświęcone emocjom i uczuciom. Udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń online. Formularz dostępny w facebookowym wydarzeniu.