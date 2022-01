"Ogląd" - wystawa plakatów w Creamy Cafe

Tomasz Czyżkowski jest projektantem graficznym, urodzonym w Częstochowie. Członek towarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej i China Europe International Design

Culture Association.



- Na co dzień zajmuję się szeroko pojętym projektowaniem form wizualnych. Współpracuję z Wrocławską firmą IT, gdzie zarządzam zespołem projektantów którzy działają zarówno w strefie budowania marki, jak i ilustracji, animacji i motion designu - opowiada artysta.



Czyżkowski prowadzi również własne studio projektowe, niekomercyjnie z kolei zajmuje się projektowaniem plakatów, które służą mu do wyrażania opinii. Jego prace prezentowane były w ramach licznych wystaw i konkursów, m.in. podczas Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach.