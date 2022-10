"Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej". Spotkanie z Joanną Ostrowską w Bramie Grodzkiej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – rozwój Lublina w zakresie transportu miejskiego

To już IX edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich i kolejna okazja do zaprezentowania efektów projektów unijnych realizowanych przez Miasto Lublin. W tym roku powstała wystawa plenerowa poświęcona dwóm projektom realizowanym w ramach RPO WL 2014-2020. Ekspozycję można obejrzeć na Placu Łokietka do 17 października.