Pierwszy weekend studenckich atrakcji. Przed nami Wolna Chatka'23

Czas rozpocząć studencką integrację w Lublinie. Chatka Żaka zaprasza od czwartku do soboty na kilka dni wyjątkowych atrakcji. Już dziś o godz. 18.30 odbędzie się muzyczna impreza, której gwiazdą będzie piosenkarka Marie.



- Nowy rok akademicki warto rozpocząć od koncertów, warsztatów i spektakli. To szansa szczególnie dla nowoprzybyłych na studia żaków, żeby zorientować się, jak twórczo i artystycznie rozwijać się w trakcie studiów. Jest to także, a może przede wszystkim, okazja do dobrej zabawy i integracji z rówieśnikami! - mówi Agnieszka Matecka-Skrzypek, Kierownik Działu Programowo-Artystycznego ACKiM UMCS Chatka Żaka.



Wieczorne granie rozpocznie zespół Wucha. Na scenie pojawią się również Michał "Majkel" Jankowski oraz grupa Chilly Boyz. Gwiazdą koncertu będzie popularna Marie, która przed kilkoma laty sama studiowała w Lublinie. Tworzy muzykę z pogranicza popu, indie i muzyki alternatywnej.



W piątek i sobotę organizatorzy zaproszą przede wszystkim na szereg tematycznych warsztatów. W planach m.in. zajęcia muzyczne, multimedialne, teatralne, taneczne i artystyczne. Dodatkowo w sobotę chętni będą mogli pograć w gry RPG.



W piątkowym oraz sobotnim programie znalazły się również występy artystyczne. Wieczorami planowane są m.in. koncerty, występy taneczne, spektakle, projekcje filmowe oraz wystawy.



Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Na warsztaty obowiązują darmowe zapisy.



5 października:

- godz. 18.30 - Koncert "Siema Żaki" - scena obok Chatki Żaka



6 października:

- 15:00-17:00 – Retro-café-kolaż. Warsztaty fotografii ciemniowej i kolażu w stylu lat 80., część 1 (tworzenie kolaży, część 2 warsztatu w sobotę w godz. 16:00-18:00) - Pracownia Artystyczna

- 15:00-16:00 – Jak zostać dziennikarzem radiowym? - warsztat radiowy w Akademickim Radio Centrum - Studio Radiowe

- 16:00-17:00 – Zagraj w rytmie Chatki! - warsztaty bębniarskie z zespołem "W rytmie Chatki" - Pod dębem/Hol Głowny w przypadku deszczu

- 17:00-18:00 – Zaśpiewaj z UMCS! - warsztaty wokalne z Chórem Akademickim UMCS - Przestrzeń Kultury Studenckiej

- 17:00-18:00 – Warsztaty tańca współczesnego z Teatrem Tańca ZMYSŁ - sala 08

- 18:00-19:00 – Stań przed kamerą - warsztat telewizyjny w TV UMCS - Studio TV

- 18:30 – Oprowadzanie po wystawie "Przepływ" Katarzyny Plewińskiej - Galeria Główna

- 19:00 – Koncert Angeleny - Mała Sala Widowiskowa

- 20:00 – Spektakl "Pożegnanie z bajką" powstały w ramach Stypendiów Kulturalnych Bogdanki w Chatce Żaka 2022 - Sala Widowiskowa

- 21:00 – Spektakl "Wieża Babel" Teatru Imperialnego - Mała Sala Widowiskowa



7 października:

- 13:00-15:30 – Skuteczna komunikacja - czyli jak gadać, żeby się dogadać - warsztaty z komunikacji z Ewą Wójtowicz - Coworking

- 14:00-16:00 – Papierowe manifesty. Warsztaty czerpania papieru i odbitek graficznych w stylu lat 80. - Pracownia Artystyczna

- 14:00-18:00 – Granko w RPG – Sala Ciszy, Coworking, 012, Przestrzeń Kultury Studenckiej

- 14:00-18:00 – Fate of the Orange Keep – Silence Room

- 14:00-18:00 – The most ordinary evening – Coworking Room

- 14:00-18:00 – W cieniu zaułków – 012

- 14:00-18:00 –Wszystko przez te krasnoludy Przestrzeń Kultury Studenckiej

- 15:00-16:00 – Zrób sobie mydełko - praktyczny warsztat mydlarski EcoSelfcare - Foyer Małej Sali Widowiskowej

- 16:00-18:00 – Retro-café-kolaż. Warsztaty fotografii ciemniowej i kolażu w stylu lat 80., część 2 (wywoływanie) - Ciemnia fotograficzna

- 17:00-18:00 – Etnoprzekazy, czyli warsztaty z gry na instrumentach ludowych - Foyer Małej Sali Widowiskowej

- 18:00 - 18:30 – Występ Zespołu Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego - Hol Główny

- 18:30-19:00 – Prezentacja muralu „Możesz” w ramach projektu "Możesz - sprawczość i edukacja poprzez kulturę" - Hol Główny

- 19:20-21:00 – Karaoke Erasmus Student Network (ESN) - Mała Sala Widowiskowa

- 19:00-21:00 – DKF Bariera: plenerowy film pod dębem - pod dębem

- 20:00 - Jam session - Foyer Sali Widowiskowej/Chatka Cafe