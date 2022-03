Rodzinny weekend w Warsztatach Kultury

- Inspiracją będą dla nas materiały o różnej strukturze i wielkości. Zastanowimy się też nad tym czy widz może w jakiś sposób zmienić czyjeś dzieło sztuki? W jaki sposób to, co indywidualne może stać się czymś wspólnym? W trakcie spotkania będziemy uważnie patrzeć, a także działać twórczo: tworzyć, zmieniać, uzupełniać i przekształcać - opisują zajęcia ich pomysłodawcy.



Wydarzenie odbędzie się 26 marca o godz. 10.30. Do udziału zaproszone są dzieci w wieku od 6 do 10 lat wraz z dorosłymi opiekunami.



Także w sobotę, lecz o godz. 12, odbędą się spotkanie z Zuzanną Kisielewską autorką książki "Nolens volens czyli Chcąc nie chcąc" oraz warsztaty plastyczne z Agatą Dudek i Małgorzatą Nowak, które tę książkę zilustrowały. Ksiązka zawiera autorski i pełen dowcipu wybór łacińskich (i greckich) sentencji. Uczestnicy spotkania przekonają się, że łacina pojawia się wszędzie. W nazwach organów międzynarodowych instytucji, w świecie sportu, na banknotach, fasadach budynków i w codziennych rozmowach.



Z kolei w niedzielę o godz. 12 odbędzie się spotkanie poświęcoen książce Joanny Rzyskiej "Wszyscy świętują", która pozwala odbiorcom odbyć wędrówkę dookoła świata tropem najciekawszych i najbardziej oryginalnych festiwali i tradycji świątecznych, poznać ich historię, związane z nimi zwyczaje i wierzenia. Do tej książki również ilustracje przygotowały Agata Dudek i Małgorzata Nowak, które także w niedzielę poprowadzą warsztaty.



Wydarzenia są bezpłatne. Na wszystkie obowiązują zapisy online na stronie internetowej Warsztatów Kultury.