W piątek i sobotę specjalna akcja w Lublinie. Sadzonki za elektrośmieci w SKENDE i IKEA

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi na parkingu przy wejściu do lubelskich sklepów IKEA i SKENDE (od strony Kupieckiej) zostanie umieszczony mobilny punkt zbiórki odpadów elektronicznych. Zużytą elektronikę będzie można przynosić w piątek (21 kwietnia) od godz. 15 do 19 oraz w sobotę (22 kwietnia) w godzinach od 10 do 18.

Ci, którzy zostawią elektroodpady, będą mogli liczyć na sadzonki kwiatów. - 1 sztuka za sprzęt drobny (np. suszarka, żelazko, mikser), 2 sztuki za sprzęt średniej wielkości (np. mikrofalówka, telewizor) oraz 3 sztuki za wielkogabarytowe elektroodpady (np. lodówka, zmywarka) - wymieniają organizatorzy.

Za drobniejszy sprzęt i baterie będzie można z kolei otrzymać nasiona.

W tych dniach również zostanie zorganizowana specjalna wystawa, a wszyscy chętni będą mogli przekonać się, jakie surowce da się odzyskać ze starej lodówki, zmywarki i telewizora.

Dodatkowo w sobotę w godz. 14-18 na dzieci czekają bezpłatne warsztaty, na których będą mogli przygotować doniczki na kwiaty według swojego pomysłu.