Świąteczne Targi Sztuki Studenckiej w Chatce Żaka

To powrót do inicjatywy zapoczątkowanej w 2017 roku. Jej celem jest próba przybliżenia odbiorcom sztuki młodych artystów.



- Szeroki wachlarz technik i tematów, a jednocześnie niewygórowane ceny sprawią, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, świąteczny prezent będzie wyjątkowy i niepowtarzalny - zachęcają organizatorzy.



Podczas Targów zaprezentowane zostaną dzieła około 30 studentów wydziału Artystycznego UMCS, którzy wystawią na sprzedaż ponad 300 prac. Wśród nich znajdzie się m.in: malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, akwarele czy malarstwo olejne.



Ci, którzy chcą wystawić swoje prace podczas targów, proszeni są o kontakt. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie facebookowej wydarzenia. Zapisy trwają do 10 grudnia.