Święto zabytku w Skansenie

Wspomniany obiekt należy do najstarszych znajdujących się w Muzeum Wsi Lubelskiej. Chałupa z Tarnogóry powstała w 1773 roku, wobec tego nadchodzące wydarzenie będzie okazją do uświetnienia 250 rocznicy powstania budynku.



W programie wydarzenia znalazły się m.in.: zwiedzanie obiektu, pokaz rzemiosła szewskiego czy spotkanie z przedstawicielami społeczności Tarnogóry.



Na godz. 11 zaplanowano koncert Strażackiej Orkiestry Dętej z Tarnogóry. Dodatkową atrakcją będzie wernisaż wystawy "Tarnogóra w akwareli współczesnej", jako zwieńczenie pleneru malarskiego odbywającego się w dniach 17-19 listopada 2023 w Muzeum Wsi Lubelskiej.



Plan wydarzenia:

10.00 – inauguracja przed Chałupą z Tarnogóry w sektorze Wyżyny Lubelskiej z uroczystym ogłoszeniem sołtysa Tarnogóry

10.15 – zwiedzanie wnętrza i obejścia zabytku

10.30 – przedstawienie rzemiosła szewskiego na Lubelszczyźnie w okresie międzywojennym i pokaz warsztatu szewskiego

11.00 – koncert Strażackiej Orkiestry Dętej z Tarnogóry pod remizą z Wilkowa w sektorze małomiasteczkowym

11.20 – przejście do Ratusza z Głuska

11.30 – prezentacja historii Strażackiej Orkiestry Dętej z Tarnogóry w holu Ratusza

12.00 – wernisaż wystawy malarskiej „Tarnogóra w akwareli współczesnej”

12.30 – prezentacja materiałów archiwalnych ze zbiorów MWL spotkanie z przedstawicielami lokalnych organizacji i społeczności z miejscowości Tarnogóra i Gminy Izbica

15.00 – zakończenie wydarzenia.