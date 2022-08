Warsztaty terapeutyczne w Teatrze Muzycznym

- Pandemia Covid-19 i wybuch wojny na terenie Ukrainy wywołały u wielu młodych ludzi problemy emocjonalne, poczucie osamotnienia, niepewność jutra i lęk o życie najbliższych. My wierzymy, że Sztuka może mieć działanie terapeutyczne - twierdzą pomysłodawcy projektu.



Oferta dedykowana młodzieży zakłada 5 spotkań warsztatowych, w ramach których uczestnicy będą mogli nauczyć się definiować na swój sposób uczucie szczęścia i dostrzegać szczęście w swojej codzienności. Wszystko to za sprawą sztuki: poezji, tańca, muzyki i teatru.



Warsztaty poprowadzą artyści Teatru Muzycznego w Lublinie: Dorota Skałecka (artystka chóru, absolwentka Studium Terapii przez Sztukę Inki Dowlasz), Małgorzata Papiewska (pianistka i artystka chóru) oraz tancerki Agata Grabałowska i Anna Gawęda-Szternal.



Teatr Muzyczny przygotuje trzy cykle warsztatowe po pięć spotkań: we wrześniu, październiku i listopadzie.



Udział w warsztatach jest bezpłatny. W grupie może znajdować się maks. 16 osób. Zapisy i dodatkowe informacje: tel. 81 532 25 21; e-mail: widownia@teatrmuzyczny.eu.