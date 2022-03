Wystawa Jacka Wojciechowskiego w CSK

Jacek Wojciechowski jest absolwentem PWSSP we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, a obecnie profesorem zwyczajnym w Zakładzie Malarstwa Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Ma w swoim dorobku wiele nagród i prestiżowych wyróżnień. W Centrum Spotkania Kultur będzie można podziwiać prace artysty z lat 1998-2022.



- Niedawno Małgosia Pawlak powiedziała o mnie, że kocham malarstwo i bardzo jestem za to jej wdzięczny, bo uzmysłowiła mi, że rzeczywiście tak jest! Mam nadzieję, że tę dawkę miłości uda mi się wam przekazać. Patrzcie uważnie na każdy detal, drobiazg, na kolor, który określa klimat obrazu, na kompozycję, która przekazuje dramaturgię całości, na materię – plamy, kreski, chropowatości… - mówi Jacek Wojciechowski.



Ekspozycja będzie czynna dla zwiedzających w galerii City Project do 22 maja.