Zajęcia dla dzieci z Ukrainy. Zaprasza Centrum Kultury w Lublinie [Program]

W ofercie Centrum Kultury znalazły się m.in. filmy pełnometrażowe i seriale dla dzieci udostępnione przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty i dostępne w ukraińskiej wesji językowej. Wśród nich takie tytuły, jak: "Jakub, Mimmi i gadające psy", "Basia 2" czy "Amazonia - przygody małpki Sai".



Nie zabraknie także warsztatów i zajęć dla różnych grup wiekowych przygotowane przez zespoły Pracowni Sztuczka i Karuzeli Sztuki.



- Historie Żabki to zajęcia ruchowo-manualne, które łączą naturalne wyzwalanie ekspresji z działaniami kreatywnymi, ćwiczeniami fizycznymi i relaksacją. Z kolei warsztaty Wiosna w śpiewie ptaków to okazja do spotkania się z książką, która tym razem będzie służyć jako punkt wyjścia do różnorodnych sytuacji poznawania świata i zdobywania o nim wiedzy. A wszystko to w kontekście rozpoczynającej się właśnie wiosny - opowiadają o zajęciach organizatorzy.



Wszystkie zajęcia prowadzone będą w języku polskim i ukraińskim. Wstęp na wydarzenia jest wolny. Bilety obowiązują tylko na Sztuczki szachowe (10 zł) i dostępne są w kasie CK.



Program:



24.03

godz. 11:00 – Kino Dzieci dla Ukrainy: Jakub Mimmi i gadające psy (6+) [UA] / Kino CK / wstęp wolny

godz. 13:00 – Historie Żabki – warsztaty ruchowo-manualne (9-11) [PL / UA] / Sala 105a / wstęp wolny

godz. 14:00 – Historie Żabki – warsztaty ruchowo-manualne (12-14) [PL / UA] / Sala 105a / wstęp wolny

godz. 16:00 – Sztuczki szachowe -warsztaty (7+) [PL / UA] / Baza Matka / 10 zł

godz. 17:00 – Sztuczki szachowe -warsztaty (7+) [PL / UA] / Baza Matka / 10 zł



25.03

godz. 11:00 – Kino Dzieci dla Ukrainy: Basia 2 (4+) [UA] / Kino CK / wstęp wolny



26.03

godz. 11:00 – Kino Dzieci dla Ukrainy: Amazonia – przygody małpki Sai (6+) [UA] / Kino CK / wstęp wolny

godz. 13:00 – Wiosna w śpiewie ptaków – warsztaty literacko-manualne (5-11) [PL / UA] / Baza Matka / wstęp wolny