Zamość. Dla miłośników staroci. Wraca Giełda Kolekcjonerska

To prawdziwa gratka dla miłośników staroci. Ci, którzy je zbierają i co nieco mają na zbyciu, mogą część swoich kolekcji spieniężyć. Udział w giełdzie to również okazja do kupienia czegoś dla siebie. W ZDK jak zawsze wystawione zostaną stare meble, wiekowe naczynia, dawne monety, historyczne karty pocztowe i telefoniczne, a także znaczki pocztowe oraz inne bibeloty.

Impreza zaczyna się o godz. 8 i ma potrwać do południa. Wejście kosztuje 5 zł. Za własne stoisko należy natomiast organizatorom uiścić opłatę w wysokości 10 zł.