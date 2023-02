Nowy cykl filmowy w Centrum Kultury. Na początek "Piosenki o miłości"

"Kino 5 zmysłów" to comiesięczne seanse uzupełniane o opcjonalne narzędzia dostępności, które mają wesprzeć różne grupy odbiorców w odbiorze sztuki filmowej. Projekcje będą uzupełnione o audiodeskrypcję i napisy rozszerzone.



- Dodatkowa narracja, opisująca to, co dzieje się na ekranie pozwoli na doświadczenie sztuki filmowej w innym wymiarze. Może to być również miejsce spotkania osób, które po prostu cenią dobre kino oraz pretekst do integracji i rozmowy o znoszeniu barier w odbiorze sztuki. Z takimi barierami spotykają się m.in. osoby głuche, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące czy seniorzy - podkreślają pomysłodawcy inicjatywy.



W najbliższą niedzielę w Centrum Kultury będzie można zobaczyć doceniony polski film "Piosenki o miłości". Wstęp: 12 zł.