Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [25.11-27.11]. Listy do M. 5 i inne premiery

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 25 listopada – 27 listopada

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): PIĄTEK: Wujaszek Wania – 19.00 SOBOTA: Wujaszek Wania – 17.00 NIEDZIELA: Las się żyje – 17.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK: Czego nie widać – 19.00 SOBOTA: Sonata Kreutzerowska – 17.00; Czego nie widać – 19.00 NIEDZIELA: Czego nie widać – 16.00; Sonata Kreutzerowska – 19.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Proszę słonia – 09.30, 11.30 SOBOTA NIEDZIELA: Dziewczynka z emocjami – 12.00; Proszę słonia – 16.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Pinokio – 10.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): NIEDZIELA: Bajkoczytanie – 11.00; Empty Bodies – 18.00; Koncert: Karol Kolor Gadzało i Przyjaciele – 19.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): NIEDZIELA: Koncert: Sławek Uniatowski – Love story, czyli najpiękniejsze piosenki o miłości – 17.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 11.20, 13.40; Bilet do raju – 12.50; Black Adam dubbing – 14.00; Chrzciny – 16.30; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 10.00, 11.30, 14.50, 18.10; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D napisy – 17.00, 20.20, 21.30; DC Liga Super-Pets – 10.30; Do ostatniej kości – 16.00, 18.50, 21.40; Dziwny świat – 10.00, 11.00, 12.20, 13.20, 14.40, 15.50, 18.10; Jednym głosem – 15.10, 18.00, 20.50; Listy do M. 5 – 13.30, 16.10, 18.50, 20.40, 21.30; Menu – 14.10, 18.40; Nel i tajemnica kurokota – 12.00; Nie cudzołóż i nie kradnij – 21.10; Święta inaczej – 11.20, 16.50, 19.20, 21.50 SOBOTA NIEDZIELA: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 11.20, 13.40; Bilet do raju – 12.50; Black Adam dubbing – 14.00; Chrzciny – 16.10; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 10.00, 11.30, 14.50, 18.10; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D napisy – 17.00, 20.20, 21.30; DC Liga Super-Pets – 11.30; Do ostatniej kości – 16.00, 18.50, 21.40; Dziwny świat – 10.00, 11.00, 12.20, 13.20, 14.40, 15.50, 18.10; Jednym głosem – 15.10, 18.00, 20.50; Listy do M. 5 – 13.30, 16.10, 18.50, 20.40, 21.30; Menu – 13.50, 18.20; Nel i tajemnica kurokota – 10.50; Nie cudzołóż i nie kradnij – 20.50; Święta inaczej – 11.20, 16.50, 19.20, 21.50

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 10.00, 13.30; Black Adam 2D dubbing – 11.20; Chrzciny – 14.10; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 10.20, 13.40, 17.00, 20.20; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D napisy – 19.50; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 3D 4DX dubbing – 12.20, 18.00; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 3D 4DX napisy – 21.20; DC Liga Super-Pets – 10.40; Do ostatniej kości – 16.20, 19.10, 22.00; Dziwny świat 2D – 10.30, 11.30, 12.50, 13.50, 15.10, 16.10, 17.30, 18.30; Dziwny świat 4DX – 10.00, 15.40; Jednym głosem – 15.50, 18.30, 21.20; Listy do M. 5 – 13.00, 15.30, 18.10, 20.50; Menu – 14.30, 17.00, 22.20; Minionki: Wejście Gru – 10.00; Moonage Daydream – 19.30; Nel i tajemnica kurokota – 12.00; Nie cudzołóż i nie kradnij – 12.10, 20.40; Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 10.10; Święta inaczej – 14.00, 16.40, 19.20, 21.50 SOBOTA NIEDZIELA: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 10.00, 11.00; Black Adam 2D dubbing – 11.20; Chrzciny – 14.10; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 10.20, 13.40, 17.00, 20.20; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D napisy – 19.50; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 3D 4DX dubbing – 12.20, 18.00; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 3D 4DX napisy – 21.20; DC Liga Super-Pets – 10.40; Do ostatniej kości – 16.20, 19.10, 22.00; Dziwny świat 2D – 10.30, 11.30, 12.50, 13.50, 15.10, 16.10, 17.30, 18.30; Dziwny świat 4DX – 10.00, 15.40; Jednym głosem – 15.50, 18.30, 21.20; Listy do M. 5 – 13.00, 15.30, 18.10, 20.50; Menu – 14.30, 17.00, 22.20; Moonage Daydream – 19.30; Nel i tajemnica kurokota – 12.00; Nie cudzołóż i nie kradnij – 12.10, 20.40; Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 10.10; Śubuk – 13.15; Święta inaczej – 14.00, 16.40, 19.20, 21.50

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 10.40, 13.00, 16.20; Chrzciny – 21.10; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 10.00, 13.30, 17.00; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D napisy – 19.55; Do ostatniej kości – 14.25, 17.20, 20.10; Dziwny świat – 10.15, 11.10, 12.40, 13.40, 15.05, 16.05, 18.30; Egzorcyzmy siostry Ann – 11.30; Jednym głosem – 17.45, 20.35; Kopciuszek i kamień życia – 10.00; Listy do M. 5 – 11.50, 14.30, 17.10, 19.50, 20.55; Menu – 13.45, 18.40; Nel i tajemnica kurokota – 10.00, 12.15; Nie cudzołóż i nie kradnij – 15.20, 17.30, 20.25; Przytul mnie. Poszukwiacze miodu – 10.00, 12.10, 13.55; Święta inaczej – 15.40, 18.15, 20.50 SOBOTA: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 10.45, 13.05; Chrzciny – 21.10; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 10.00, 13.30, 17.00; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D napisy – 19.55; Do ostatniej kości – 14.25, 17.20, 20.10; Dziwny świat – 10.15, 11.15, 12.40, 13.40, 15.05, 16.05, 18.30; Egzorcyzmy siostry Ann – 11.25; Jednym głosem – 17.45, 20.35; Kopciuszek i kamień życia – 10.00; Listy do M. 5 – 11.50, 14.30, 17.10, 19.50, 20.55; Menu – 18.40; Nel i tajemnica kurokota – 10.00, 12.15; Nie cudzołóż i nie kradnij – 15.20, 17.30, 20.25; Polska – Arabia Saudyjska (Mundial 2022) – 13.45; Przytul mnie. Poszukwiacze miodu – 11.50, 13.45; Święta inaczej – 15.35, 18.10, 20.45 NIEDZIELA: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 10.40, 13.00, 16.15; Chrzciny – 21.10; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 10.00, 13.30, 17.00; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D napisy – 19.55; Do ostatniej kości – 14.25, 17.20, 20.10; Dziwny świat – 10.15, 11.15, 12.40, 13.40, 15.05, 16.05, 18.30; Egzorcyzmy siostry Ann – 11.30; Jednym głosem – 17.45, 20.35; Listy do M. 5 – 11.50, 14.30, 17.10, 19.50, 20.55; Menu – 13.45, 18.40; Nel i tajemnica kurokota – 10.00, 12.15; Nie cudzołóż i nie kradnij – 15.20, 17.30, 20.25; Przytul mnie. Poszukwiacze miodu – 11.50, 13.45; Święta inaczej – 15.35, 18.10, 20.45

KINO BAJKA (UL. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Kopciuszek i kamień życia – 08.30; Prorok – 08.30, 11.00, 17.30; Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 11.00; Superheroes – 14.00; Johnny – 15.00, 19.45; Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 16.00; Na pełny etat – 18.00; Chrzciny – 20.00 SOBOTA: Superheroes – 12.00; Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 13.30; Mama Mu wraca do domu – 13.45; Johnny – 15.00, 19.45; Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 16.00; Prorok – 17.30; Na pełny etat – 18.00; Chrzciny – 20.00 NIEDZIELA: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 12.15; Poszukiwacze miodu – 13.30; Chrzciny – 14.00, 20.00; Prorok – 15.00; Superheroes – 16.00; Johnny – 17.30, 19.45; Na pełny etat – 18.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: LFF: Fokus Pomysł cz. 2 – 17.00; LFF: Pożar byłby lepszy – 18.00; LFF: Fokus Emocje cz. 2 – 19.00 SOBOTA: LFF: Retrospektywa filmów dla dzieci – 11.00; LFF: (Nie) jest za późno – 14.00; LFF: Tożsamość – 16.00

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Silent Twins – 19.00 SOBOTA: Serce dębu – 17.00; Silent Twins – 19.00 NIEDZIELA: Serce dębu – 16.00; Silent Twins – 18.00

CHATKA ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): brak seansów

PUŁAWY SYBILLA (ul. Partyzantów 6): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 12.00; Dziwny świat – 14.00, 16.00; Prorok – 20.15; Święta inaczej – 18.00

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Chrzciny – 18.20; Dziwny świat – 14.30, 16.30; Święta inaczej – 20.15 SOBOTA: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 12.30; Dziwny świat – 14.30, 16.30; Nie cudzołóż i nie kradnij – 20.45; Święta inaczej – 18.20 NIEDZIELA: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 12.00; Dziwny świat – 14.00, 16.00; Listy do M. 5 – 18.50; Święta inaczej – 20.15

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 14.50; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu – 16.50; Święta inaczej – 19.50 SOBOTA: Święta inaczej – 17.30; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu – 19.40 NIEDZIELA: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 14.50; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu – 16.50; Święta inaczej – 19.50

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 09.00, 16.00; Dziwny świat – 15.45, 17.30; Jednym głosem – 20.30; Listy do M. 5 – 18.00, 20.30; Menu – 18.15; Na pełny etat – 19.00; Nel i tajemnica kurokota – 10.00; Nie cudzołóż i nie kradnij – 20.45; Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 16.30; Święta inaczej – 18.15, 19.45 SOBOTA NIEDZIELA: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 13.15, 16.00; Dziwny świat – 13.00, 15.15, 17.30; Jednym głosem – 15.30, 20.30; Listy do M. 5 – 15.30, 18.00, 20.30; Menu – 13.15, 18.15; Na pełny etat – 19.00; Nie cudzołóż i nie kradnij – 20.45; Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 14.15; Święta inaczej – 18.15, 19.45

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): SOBOTA: Ania – 18.30; Dziwny świat – 10.30, 13.00, 16.00; Johnny – 20.30; Listy do M. 5 – 16.00, 18.30; Silent Twins – 21.00 NIEDZIELA: Ania – 15.00; Dziwny świat – 10.30, 13.00, 16.00; Johnny – 17.00; Listy do M. 5 – 19.30, 21.00; Silent Twins – 18.30

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK: Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 15.00; Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 16.30; Chrzciny – 18.00 SOBOTA: Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 15.00; Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 16.30; Chrzciny – 20.30 NIEDZIELA: Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 15.00; Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 16.30; Medjugorje – 18.15; Chrzciny – 20.30

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): brak seansów