Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [28-30.01]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 28 stycznia – 30 stycznia

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): PIĄTEK: Krótka rozmowa ze śmiercią – 19.00 SOBOTA: The Met Live in HD: Rigoletto – 18.55 NIEDZIELA: Bajkowa niedziela – 17.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): brak spektakli

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Proszę słonia – 09.30, 11.30 SOBOTA: Proszę słonia – 16.00 NIEDZIELA: Proszę słonia – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): SOBOTA: Baron Cygański – 18.00 NIEDZIELA: Baron Cygański – 17.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): SOBOTA: Koncert: Hai / Cinemon / Monsieur Premiere – 19.00 NIEDZIELA: Koncerty w ramach 30. Finału WOŚP – 12.15

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): SOBOTA: Koncert promocyjny płyty AZANCA – 18.00 NIEDZIELA: Filharmonia dla malucha – 10.00, 11.30

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: (Nie)długo i szczęśliwie – 13.30; 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach – 10.20, 11.30, 12.40, 13.50, 15.00, 16.10, 17.20, 18.30, 19.40, 20.20, 22.00; C'Mon C'Mon – 13.00; Clifford. Wielki czerwony pies – 11.10; Dom Gucci – 15.50; Dziewczyny z Dubaju – 21.40; Gierek – 14.00, 16.10, 19.10, 20.40; Koniec świata czyli Kogel Mogel 4 – 17.00, 19.20; Krzyk – 19.10, 21.50; Matrix Zmartwychwstania 2D – 10.50; Nasze magiczne Encanto – 10.30; Sing 2 – 10.20, 11.10, 12.50, 13.40, 15.20, 17.50; Spider-Man: Bez drogi do domu dubbing – 10.50, 17.10; Spider-Man: Bez drogi do domu napisy – 20.20, 22.10; Zaułek koszmarów – 15.30, 18.40, 21.50 SOBOTA NIEDZIELA: (Nie)długo i szczęśliwie – 13.30; 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach – 10.20, 11.30, 12.40, 13.50, 15.00, 16.10, 17.20, 18.30, 19.40, 20.20, 22.00; C'Mon C'Mon – 13.00; Clifford. Wielki czerwony pies – 11.10; Dom Gucci – 15.50; Dziewczyny z Dubaju – 21.40; Gierek – 14.00, 16.10, 19.10, 20.40; Koniec świata czyli Kogel Mogel 4 – 17.00, 19.20; Krzyk – 19.10, 21.50; Matrix Zmartwychwstania 2D – 10.50; Nasze magiczne Encanto – 10.30; Sing 2 – 10.20, 11.10, 12.50, 13.40, 15.20, 17.50; Skarb Mikołajka – 11.10; Spider-Man: Bez drogi do domu dubbing – 10.50, 14.00, 17.10; Spider-Man: Bez drogi do domu napisy – 20.20, 22.10; Zaułek koszmarów – 15.30, 18.40, 21.50

CINEMA CITY FELICITY (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach – 10.30, 11.40, 12.40, 13.50, 14.50, 16.00, 17.00, 18.20, 19.20, 20.40, 21.40; C'Mon C'Mon – 12.00; Clifford. Wielki czerwony pies – 11.10, 13.10; Diuna 3D 4dX – 13.20; Dom Gucci – 21.20; Gierek – 15.50, 18.50, 20.00, 21.50; Hazardzista – 13.40; Koniec świata czyli Kogel Mogel 4 – 21.50; Krzyk 2D – 16.10, 18.50; Krzyk 4DX – 19.30, 22.00; Nasze magiczne Encanto – 11.10, 13.20; O czym dzisiaj marzą zwierzęta – 11.00; Sing 2 – 10.00, 11.00, 12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 17.30, 18.30; Spider-Man: Bez drogi do domu 2D dubbing – 15.30; Spider-Man: Bez drogi do domu 2D napisy – 18.40, 21.00; Spider-Man: Bez drogi do domu 4DX dubbing – 10.15; Spider-Man: Bez drogi do domu 4DX napisy – 16.30; Zaułek koszmarów – 14.30, 17.40, 20.50 SOBOTA NIEDZIELA: 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach – 10.30, 11.40, 12.40, 13.50, 14.50, 16.00, 17.00, 18.20, 19.20, 20.40, 21.40; C'Mon C'Mon – 12.00; Clifford. Wielki czerwony pies – 11.10, 13.10; Diuna 3D 4DX – 13.20; Dom Gucci – 21.20; Gierek – 15.50, 18.50, 20.00, 21.50; Hazardzista – 13.40; Koniec świata czyli Kogel Mogel 4 – 21.50; Krzyk 2D – 16.10, 18.50; Krzyk 4DX – 19.30, 22.00; Nasze magiczne Encanto – 13.20; O czym dzisiaj marzą zwierzęta – 11.00; Sing 2 – 10.00, 11.00, 12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 17.30, 18.30; Skarb Mikołajka – 11.20; Spider-Man: Bez drogi do domu 2D dubbing – 15.30; Spider-Man: Bez drogi do domu 2D napisy – 18.40, 21.00; Spider-Man: Bez drogi do domu 4DX dubbing – 10.15; Spider-Man: Bez drogi do domu 4DX napisy – 16.30; Zaułek koszmarów – 14.30, 17.40, 20.50

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach – 11.00, 13.20, 14.45, 15.40, 17.00, 18.00, 19.20, 20.20, 21.40; Clifford. Wielki czerwony pies – 11.45; C'Mon C'Mon – 17.55; Dom Gucci – 14.35; Dziewczyny z Dubaju – 20.25; Gierek – 11.15, 13.00, 14.20, 17.25, 19.10, 20.45; Koniec świata czyli Kogel-Mogel 4 – 09.30, 14.00, 16.15, 18.30; Krzyk – 12.00, 21.20; Nasze magiczne Encanto – 12.15; O czym dzisiaj marzą zwierzęta – 10.10; Sing 2 – 10.00, 11.00, 12.30, 13.35, 15.00, 16.10, 18.45; Spider-Man: Bez drogi do domu dubbing – 09.45, 16.00; Spider-Man: Bez drogi do domu napisy – 20.30; Zaułek koszmarów – 17.35, 20.45 SOBOTA NIEDZIELA: 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach – 10.40, 13.00, 14.45, 15.20, 17.00, 18.00, 19.20, 20.20, 21.40; Clifford. Wielki czerwony pies – 10.30; C'Mon C'Mon – 17.55; Dom Gucci – 14.35; Dziewczyny z Dubaju – 20.25; Gierek – 11.15, 13.00, 14.20, 17.25, 19.10, 20.45; Koniec świata czyli Kogel-Mogel 4 – 16.15, 18.30; Krzyk – 12.00, 21.20; Nasze magiczne Encanto – 12.15; O czym dzisiaj marzą zwierzęta – 10.10; Poranki: Bing – 10.00; Sing 2 – 10.00, 11.00, 12.30, 13.35, 15.00, 16.10, 18.45; Skarb Mikołajka – 14.00; Spider-Man: Bez drogi do domu dubbing – 10.45, 16.00; Spider-Man: Bez drogi do domu napisy – 20.30; Zaułek koszmarów – 17.35, 20.45

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: (Nie)długo i szczęśliwie – 13.45; C'Mon C'Mon – 14.00, 17.45, 20.15; Gierek – 15.30; 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach – 16.00, 18.15; Wszystko poszło dobrze – 20.00 SOBOTA: (Nie)długo i szczęśliwie – 13.45; C'Mon C'Mon – 14.00, 17.45, 20.15; Gierek – 15.30; 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach – 16.00, 18.15; Wszystko poszło dobrze – 11.30, 20.00 NIEDZIELA: (Nie)długo i szczęśliwie – 13.45; C'Mon C'Mon – 14.00, 17.45, 20.15; Gierek – 15.30; 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach – 16.00, 18.15; Wszystko poszło dobrze – 20.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Lamb – 18.00; C'Mon C'Mon – 20.00 SOBOTA: C'Mon C'Mon – 18.00; Lamb – 20.00 NIEDZIELA: Łowcy czarownic – 12.00; Lamb – 18.00; C'Mon C'Mon – 20.00

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK SOBOTA: C'Mon C'Mon – 19.00 NIEDZIELA: C'Mon C'Mon– 18.00

DDK CZECHÓW (ul. Kiepury 5a): brak seansów

PUŁAWY-SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach – 18.45, 20.45; Sing 2 – 14.15, 16.30 SOBOTA NIEDZIELA: 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach – 18.45, 20.45; Sing 2 – 12.00, 14.15, 16.30

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach – 18.30, 20.30; Koniec świata czyli Kogel-Mogel 4 – 12.15; Sing 2 – 14.15, 16.30 SOBOTA NIEDZIELA: 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach – 18.10, 20.15; Sing 2 – 11.30, 13.45, 16.00

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Sing 2 – 09.30; C'Mon C'Mon – 12.00 SOBOTA: Sing 2 – 14.30, 17.00; C'Mon C'Mon – 19.15

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach – 14.00, 16.00, 18.15, 20.30; Gierek – 14.45, 16.30, 19.30; Hazardzista – 17.45; Koniec świata czyli Kogel-Mogel 4 – 14.15, 20.00; Sing 2 – 12.30, 15.00, 17.30; Zaułek koszmarów – 20.00

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Gierek – 20.45; Krzyk – 18.00; O czym marzą dzisiaj zwierzęta – 14.00 SOBOTA: Gierek – 17.00; Krzyk – 20.00; O czym marzą dzisiaj zwierzęta – 11.00, 13.00 NIEDZIELA: Gierek – 19.45; Krzyk – 17.00; O czym marzą dzisiaj zwierzęta – 11.00, 13.00

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Sing 2 – 14.30, 16.30; 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach – 18.30, 20.15

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Sing 2 – 14.00, 18.00; Koniec świata czyli Kogel Mogel 4 – 16.00; Gierek – 20.00