Danzas Fantasticas czyli tańce fantastyczne z Namysłowiakami

Na Przewodów spadła najprawdopodobniej rakieta ukraińskiej obrony. Prezydent Andrzej Duda o tym jak do tego doszło

Nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę. Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej typu S-300. Nie mamy w tej chwili dowód na to, że była to rakieta wystrzelona przez stronę rosyjską – powiedział Andrzej Duda, prezydent Polski.