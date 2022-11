Diakuju dla Lublina. Podziękowania od Ukraińców

Twórcy projektu pragną podziękować mieszkańcom Lublina za pomoc uchodźcom z Ukrainy, a wdzięczność tę chcą wyrazić, dzieląc się swoimi umiejętnościami i dobrą energią. To będzie prawdziwe święto wdzięczności.



- "Diakuju dla Lublina" będzie też doskonałą okazją do lepszego poznania ukraińskiej tradycji i kultury – podkreśla Izabela Pastuszko, dyrektorka Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.



Głównym punktem zaplanowanego na niedzielę wydarzenia będzie koncert, w którym wystąpią utalentowani artyści z Ukrainy i Lublina. To wydarzenie odbędzie się o godz. 18. Wstęp bezpłatny. Wcześniej natomiast, bo już od godz. 10, realizowane będą warsztaty malarskie oraz zajęcia z tańca ukraińskiego. Na te wydarzenia obowiązują zapisy poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Chatki Żaka.



- Na koncercie można będzie usłyszeć historie ludzi, którzy uciekali przed wojną, a także tych dobrych ludzi, którzy pomagali im odnaleźć się w nowych warunkach. Oprócz warsztatów i koncertu przygotowaliśmy także upominki i poczęstunek – mówi Oleksandra Orkusha, organizatorka wydarzenia.