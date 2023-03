Dźwięki Lubelszczyzny w Pracowniach Kultury Maki

Skatowali nastolatka: bili, kopali, skakali. Poszło o pieniądze

Prowadzimy intensywne działania, by pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich biorących udział w pobiciu – zapewniają policjanci, po tym jak do Internetu trafiło kolejne wstrząsające nagranie z pobicia nastolatka. Tym razem doszło do niego w Białej Podlaskiej.