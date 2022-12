Filharmonia Dowcipu. Waldemar Malicki wystąpi w Lublinie

Waldemar Malicki urodził się w 1958 roku w Lublinie. Jest pianistą i satyrykiem. Występował podczas wielu festiwali, m.in. podczas Warszawskiej Jesieni, Wratislavia Cantans, Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach czy Mazurskiej Nocy Kabaretowej w Mrągowie. Jest założycielem kwintetu wykonującego tanga Astora Piazzolli. Z projektem Filharmonia Dowcipu występuje już od 18 lat, ale z uwagi na pandemię dopiero teraz artyści wyruszyli w jubileuszową trasę koncertową.

- "The Best of Filharmonii Dowcipu" będzie odpowiedzią dla naszych widzów, którzy nie raz i nie dwa na spotkaniach po koncertach pytają się dlaczego nie było "Habanery", "Gummy Beara" "Tańca z szablami", dlaczego skrzypkowie nie tańczą? [...] Teraz nasi wierni widzowie zobaczą wszystkie nasze skecze, które zdarły im gardła ze śmiechu i sprasowały dłonie od oklasków, a na dodatek pokażemy jeszcze nigdy w Polsce nie wykonane przeboje z tras chińskich, czy festiwalu Fringe w Edynburgu - podkreślają artyści.

Na scenie, obok Waldemara Malickiego, pojawi się szesnastoosobowa orkiestra pod batutą dyrygenta Bernarda Chmielarza. Za reżyserię widowiska odpowiada Jacek Kęcik.

Bilety na widowisko kosztują od 100 do 200 zł. Wejściówki można nabywać za pośrednictwem platformy: www.kulturairozrywka.pl.