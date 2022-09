Grzegorz Tardwid Trio w cyklu Jazz na Peryferiach

Grzegorz Tarwid to pianista i kompozytor, który inspiruje się duńską sceną improwizowaną. Ma na swoim koncie koncerty m.in. ze Zbigniewem Namysłowskim, Maciejem Obarą, ale też Janem Młynarskim czy Marcinem Maseckim. Grzegorz Tarwid Trio to jego autorski projekt, współtworzony przez Alberta Karcha, z którym współpracuje już 10 lat i kontrabasistę Maxa Muchę, z którym gra mu się po prostu najlepiej.



Bilety w cenie 20 zł do nabycia w godzinach otwarcia kasy DDK Węglin lub w dniu koncertu na godzinę przed wydarzeniem.