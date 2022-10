Gypsy's Kiss wystąpi w Radiu Lublin

Nowy spektakl Pawła Passiniego. W piątek premiera "Rytu przejścia"

- To nie jest klasyczne przedstawienie. To zaproszenie do Rytuału - tak twórcy opisują nadchodzącą premierę i dodają, że spektakl zatrze granice między publicznością a aktorami. W piątek o godz. 21.10 w Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12) pierwszy pokaz "Rytu przejścia".