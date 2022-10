Jacek Lachowicz czyli L.A.S. w DDK Węglin

Jacek Lachowicz to kompozytor, producent, klawiszowiec, a w przypadku projektu L.A.S. także wokalista. Brzmieniowo L.A.S. rozwija mocno elektroniczny klimat, wręcz taneczny, zaś tekstowo eksploruje obszary związane z umieszczeniem człowieka / bohatera w środowisku / przyrodzie.



W repertuarze listopadowego koncertu w Lublinie znajdzie się materiał z płyty "Zawieszony". - Jest to eksperyment brzmieniowy oraz powrót do początku i harmonii zamknięty głównie w utworach instrumentalnych na piano/fortepian solo z delikatnym preparowaniem - zapowiadają organizatorzy koncertu.



Bilety w cenie 30 zł do nabycia w Kasie DDK Węglin lub na godzinę przed koncertem.