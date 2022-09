Kalush Orchestra, T.Love, Krzysztof Cugowski, Myslovitz. Dziś koncert w Lublinie

Ma to być aż 6-godzinny koncert z udziałem wielu polskiej sceny, ale także artystów zagranicznych. Wszystkie wpływy z biletów zostaną przekazane na fundację Ołeny i Wołodymyra Zełenskich – United24. Koncert z Lublina będzie transmitowany przez stacje radiowe z całego świata.



Kogo zobaczymy w Lublinie? Na placu Zamkowym pojawi się Olivia Addams, rumuńska piosenkarka, która zdobyła popularność w Internecie, a obecnie jest jedną z gwiazd tamtejszej sceny, zdobywając najważniejszą nagrodę muzyczną w Rumunii - The Artist Award. Jest autorką singla "Never Say Never". W Lublinie ponownie zagrają także laureaci Eurowizji - Kalush Orchestra z Ukrainy.



W koncercie udział wezmą także: Tymek, T.Love, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów, Myslovitz, Miuosh oraz Karaś/Rogucki.



Bilety cegiełka w cenie 49 zł/osoba.