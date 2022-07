Kayah pożegna lato w Puławach

Kayah to jedna z najbardziej znanych polskich piosenkarek, która na polskim rynku muzycznym działa od ponad 30 lat. W trakcie swojej kariery wypromowała szereg popularnych utworów takich jak Fleciki, Supermenka, Testosteron, Śpij kochanie, śpij, czy Prawy do lewego. Teledysk do tej ostatniej piosenki nakręcono na statku pływającym po Wiśle w okolicach Kazimierza Dolnego.

Koncert symbolicznie żegnający lato odbędzie się w sobotę, 3 września na Stadionie Miejskim przy ul. Hauke-Bosaka. To nowość, bo w ciągu ostatniej dekady stałym miejscem imprez tego typu była marina. Decyzja o zmianie lokalizacji wydarzenia może mieć związek z ograniczeniami puławskiego portu. Ten ostatni już podczas zeszłorocznego koncertu Cleo z trudem pomieścił kilka tysięcy widzów. Stadion piłkarsko-lekkoatletyczny ma znacznie większą pojemność.

Kayah z pewnością nie będzie jedynym wykonawcą, którego zobaczymy podczas wrześniowego koncertu. Przed rokiem puławianie obejrzeli także jeden z popularnych kabaretów oraz widowisko autorstwa tancerzy „Powiśla”.