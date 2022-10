Kingdom of Rock w Kultowej Klubokawiarni

Kingdom of Rock to zespół z Lublina grający heavy metal i melodyjny rock. W swojej twórczości muzycy odwołują się do klasyków, ale nie obawiają się sięgać po niestandardowe rozwiązania. Artyści przygotowują debiutancki album pt. "Unlock My Soul".



Support podczas koncertu zapewni grupa Traffic Mind. Bilety na koncert kosztują 20 zł.